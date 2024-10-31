Βουλή: Συλλυπητήρια Τασούλα στην Πρόεδρο του Κογκρέσου των Αντιπροσώπων του Βασιλείου της Ισπανίας

Συλλυπητήρια επιστολή στην Α.Ε. Πρόεδρο του Κογκρέσου των Αντιπροσώπων του Βασιλείου της Ισπανίας, κα Francina Armengol, για τις φονικές πλημμύρες, που έπληξαν την Νοτιοανατολική Ισπανία, απέστειλε σήμερα ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας.

Στην επιστολή του ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρει τα εξής:

«Εκ μέρους των μελών της Βουλής των Ελλήνων και εμού του ιδίου, θα ήθελα να σας εκφράσω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου και τα αισθήματα συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων αλλά και σε όσους πολίτες δοκιμάζονται αυτές τις ώρες από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν την Νοτιοανατολική Ισπανία.

Τις δύσκολες αυτές στιγμές τασσόμεθα στο πλευρό του λαού της Ισπανίας, που συγκλονίστηκε από αυτή την ανείπωτη τραγωδία και επιτρέψτε μου, κυρία Πρόεδρε, να σας εκφράσω την αλληλεγγύη και συμπαράσταση του ελληνικού λαού προς τον δοκιμαζόμενο Ισπανικό λαό.

Οι έρευνες διάσωσης εύχομαι να καρποφορήσουν το ταχύτερο δυνατόν και γρήγορα να επέλθει η αποκατάσταση στις πληγείσες περιοχές.

Με ειλικρινείς χαιρετισμούς,

Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.