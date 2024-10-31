Δύο άνδρες (ένας Έλληνας και ένας Πακιστανός) συνελήφθησαν την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη για λαθραία τσιγάρα.

Συγκεκριμένα χθες το μεσημέρι στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) προέβησαν στη σύλληψη του 48χρονου Έλληνα και του 30χρονου από το Πακιστάν, για παράβαση του Ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του άρθρου 45 του Π.Κ «Συναυτουργία».

Πώς έγινε η σύλληψη των δύο δραστών

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών και κατόπιν διακριτικής επιτήρησης, εντοπίστηκε ο 48χρονος να καταφτάνει με Ε.Ι.Χ. όχημα έξω από την αγορά «ΚΑΠΑΝΙ» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και να επιχειρεί να παραδώσει στον 30χρονο μία μαύρη πλαστική σακούλα, η οποία περιείχε ένα χαρτοκιβώτιο με συνολικά πεντακόσια σαράντα (540) πακέτα λαθραίων τσιγάρων διαφόρων επωνυμιών.

Tα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και πρόκειται να παραδοθούν στο Γ’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης προς υπολογισμό του ύψους των διαφυγόντων δασμών και φόρων, ενώ κατασχέθηκε και το Ε.Ι.Χ. όχημα, οι δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας των συλληφθέντων καθώς και το χρηματικό ποσό των πενήντα ευρώ (50€) από τον αλλοδαπό, το οποίο πρόκειται να κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ στον 30χρονο είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος εμφάνισης στο Α.Τ. της περιοχής διαμονής του.

Πηγή: skai.gr

