Θύματα ληστείας έπεσαν πέντε νεαροί στο Γαλάτσι τα ξημερώματα της Τετάρτης 30 Οκτωβρίου.Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι πέντε νεαροί, ηλικίας 15, 17, 17, 18 και 21 ετών, μετέβησαν με το αυτοκίνητό τους, στις 03:00, στην πλατεία Κυψέλης όπου είχαν δώσει ραντεβού με δύο γυναίκες τις οποίες είχαν γνωρίσει από μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Αφού επιβιβάστηκαν όλοι στο αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Ξυλούρη στο Γαλάτσι, ένα άλλο αυτοκίνητο τους έκλεισε τον δρόμο.

Από το όχημα κατέβηκαν τέσσερα άτομα, τα οποία επιτέθηκαν στους νεαρούς, μάλιστα τραυμάτισαν τον έναν με γκλομπ στο κεφάλι, τους αφαίρεσαν δύο κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό.

Στη συνέχεια οι δράστες επιβιβάστηκαν στο όχημά τους μαζί με τις δύο γυναίκες και τράπηκαν σε φυγή.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

