Μπούλινγκ 16χρονου στην Πάτρα: Τον χτύπησαν, τον βιντεοσκόπησαν και τον απειλούσαν

Εναν «εφιάλτη» ζούσε για μήνες ένας 16χρονος μαθητής Λυκείου στην Πάτρα, θύμα της βίας ανηλίκων και του εκφοβισμού (bullying). Δύο συνομήλικοί του τον ξυλοκόπησαν, τον βιντεοσκόπησαν καταγράφοντας το «καψόνι» που τον υπέβαλαν και στη συνέχεια τον απειλούσαν πως εάν δεν τους δώσει χρήματα θα δημοσιοποιήσουν το υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ολα ξεκίνησαν τον περασμένο Μάρτιο, όταν ο 16χρονος είχε μία παρεξήγηση με συμμαθήτριες του. Τότε μπήκε στο στόχαστρο «νταήδων» εξωσχολικών που ανέλαβαν τον ρόλο του «προστάτη» των κοριτσιών.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοποννήσος» και του patrisnews.com, στο επίμαχο βίντεο του ξυλοδαρμού φαίνεται ο μαθητής να εξαναγκάζεται από τους δύο ανηλίκους να πέσει στα γόνατα και να ζητά «συγγνώμη» από τις συμμαθήτριες του.

Το διάστημα που ακολούθησε, ο 16χρονος δεχόταν συνεχή εκφοβισμό από τα δύο ανήλικα αγόρια. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία, απαιτούσαν χρηματικά ποσά της τάξεως από 30 έως 50 ευρώ, από τον μαθητή υπό την απειλή της ανάρτησης του βίντεο στο διαδίκτυο.

Το θύμα, υπό τον φόβο της δημόσιας διαπόμπευσης φέρεται να υπέκυπτε στον εκβιασμό.

Μάλιστα μην αντέχοντας άλλο την πίεση που δεχόταν, κατά πληροφορίες εκμυστηρεύθηκε, τελευταία, τα όσα συνέβαιναν σε άτομο του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το Το μεσημέρι της Τρίτης 29/10/2024 και ενώ βρισκόταν στο σχολείο του, ο 16χρονος δέχθηκε «επίσκεψη» από τους ανηλίκους, οι οποίοι εισήλθαν στο σχολικό συγκρότημα και αφού τον ακινητοποίησαν τον γρονθοκόπησαν και τράπηκαν σε φυγή.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε από τη μητέρα του θύματος, στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών, με τους αστυνομικούς να σχηματίζουν σε βάρος των δραστών δικογραφία για εκβίαση και πρόκληση σωματικών βλαβών, οι οποίοι αναζητούνταν στο πλαίσιο του αυτοφώρου για να συλληφθούν.

