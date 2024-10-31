Αδελφοί Μενέντες: Τα «Τέρατα» του Netflix ζητούν χάρη

Τα αδέλφια Μενέντες - από τους πιο διάσημους δολοφόνους των ΗΠΑ που ξαναήρθαν στη δημοσιότητα χάρη στη σειρά του και το ντοκιμαντέρ του Netflix «Τα Τέρατα» - ζητούν χάρη από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας του Λος Αντζελες.

Ο Ερικ και ο Λάιλ Μενέντες σόκαραν την Αμερική με την δολοφονία των γονιών τους το 1989 και καταδικάστηκαν σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, καθώς δεν έπεισαν τους ενόρκους ότι σκότωσαν τους γονείς τους επειδή φοβόταν για τη δική τους ζωή.

Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο - χάρη στη σειρά και νέα στοιχεία για την αθωότητά τους που έχουν έρθει στο φως - η δημοφιλία των δύο αδερφών έχει εκτοξευτεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με αναφορές στα αμερικανικά ΜΜΕ τα δύο αδέρφια μπορεί και να αποφυλακιστούν πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

«Στηρίζω σθεναρά το αίτημα για χάρη στον Ερικ και τον Λάιλ Μενέντες, που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα υπό όρους αποφυλάκισης», δήλωσε ο εισαγγελέας Τζορτζ Γκάσκον σε ανακοίνωσή του.

Μάλιστα, το γραφείο του έστειλε επιστολές με αυτό το αίτημα προς τον κυβερνήτη της πολιτείας.

Η σειρά «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story» του Netflix αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για την υπόθεση και προκάλεσε κινητοποίηση στα κοινωνικά μέσα υπέρ της αποφυλάκισής τους.

Ο εισαγγελέας Τζορτζ Γκάσκον παραδέχθηκε ότι το γραφείο του έχει δεχθεί πληθώρα αιτημάτων που ώθησαν το επιτελείο του να επανεξετάσει την υπόθεση των δύο αδελφών.

«Πιστεύω ότι συχνά, για πολιτισμικούς λόγους, δεν πιστεύουμε τα θύματα των σεξουαλικών επιθέσεων, είτε πρόκειται για άνδρες είτε για γυναίκες», δήλωσε ο εισαγγελέας του Λος Αντζελες.

Ηδη την περασμένη Πέμπτη, ο εισαγγελέας είχε ζητήσει από δικαστή την επανεξέταση της καταδικαστικής απόφασης, γεγονός που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την υπό όρους αποφυλάκισή τους.

Η ακροαματική διαδικασία για την εξέταση της πρότασης αυτής έχει ορισθεί για τις 11 Δεκεμβρίου.

