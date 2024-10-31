Σκοτεινή δεκαετία 1964-1974 με τον Αλέξη Παπαχελά: «Η Ελλάδα στον γύψο»

Η «Σκοτεινή Δεκαετία 1964-1974», η νέα μεγάλη σειρά ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων του Αλέξη Παπαχελά, συνεχίζει αυτή τη Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και φωτίζει άγνωστα παρασκήνια της πιο ταραγμένης δεκαετίας της σύγχρονης ιστορίας μας.

Δείτε το trailer:

Στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς, με τίτλο «Η Ελλάδα στον γύψο», γυρνάμε στην περίοδο της Επταετίας. Μια ελληνοτουρκική συνάντηση-φιάσκο στον Έβρο είναι ο προάγγελος ενός νέου κύκλου αιματηρών επεισοδίων στην Κύπρο που ξεκινάει το 1967. Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος επιχειρεί το αποτυχημένο αντικίνημα, εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια μαζικής αντίστασης στη χούντα που κορυφώνονται με την εξέγερση του Πολυτεχνείου και η καρέκλα του Παπαδόπουλου αρχίζει να τρίζει.

Ποιος και γιατί αποφάσισε να φύγει η ελληνική μεραρχία από την Κύπρο; Ποια στάση κράτησαν οι Αμερικανοί απέναντι στο νέο καθεστώς και πότε άρχισε να αλλάζει; Ποιους πράκτορες χρησιμοποιούσαν για να στέλνουν μηνύματα στον Παπαδόπουλο; Τι ρόλο έπαιξε ο Ελληνοαμερικάνος μεγιστάνας Τομ Πάππας; Γιατί απέτυχε το κίνημα του Ναυτικού; Ποιος πρότεινε στην Τουρκία να περάσει η Κύπρος στην Ελλάδα επειδή είναι «τόση δα»;

Οι πρωταγωνιστές των γεγονότων αποκαλύπτουν τι συνέβαινε στο παρασκήνιο τα πρώτα χρόνια της χούντας και πώς μια σειρά λανθασμένων αποφάσεων εξέθεσαν τη χώρα στο εξωτερικό και αποδυνάμωσαν την άμυνα της Κύπρου, μιλούν για τις σχέσεις Παπαδόπουλου - Ιωαννίδη, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν την ώρα που εισέβαλε το τανκ μέσα στο Πολυτεχνείο στις 17 Νοεμβρίου 1973.

Σενάριο: Αλέξης Παπαχελάς (Βασισμένο στα βιβλία του «Ο βιασμός της Ελληνικής Δημοκρατίας» των εκδόσεων Εστία και «Ένα σκοτεινό δωμάτιο» των εκδόσεων Μεταίχμιο)

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπερτάκης

Αρχισυντάκτης: Σάκης Ιωαννίδης

Επιστημονικός Σύμβουλος: Τάσος Σακελλαρόπουλος

Εκτέλεση Παραγωγής: Λεωνίδας Λιάμπεης, Long Run Productions

Πηγή: skai.gr

