Ένα συγκρότημα αξίας 35 εκατ. δολαρίων και 14.400 τετραγωνικών μέτρων στο Όστιν του Τέξας φέρεται να αγόρασε ο Ίλον Μασκ. Όνειρό του είναι να μείνει εκεί η οικογένειά του. Δηλαδή, τα 11 παιδιά του και δύο από τις τρεις πρώην του. Μόνο ο Ίλον Μασκ θα μπορούσε να το πετύχει αυτό…

Σύμφωνα με τους «New York Times«, η τεράστια έπαυλη που αγόρασε ο Μασκ είναι σχεδιασμένη να μοιάζει με τα πολυτελή σπίτια που βρίσκονται στην Τοσκάνη της Ιταλίας. Ακριβώς πίσω από την έπαυλη βρίσκεται μια άλλη βίλα έξι υπνοδωματίων την οποία και αγόρασε επίσης, σύμφωνα με πηγές.

Ο Μασκ φέρεται να έχει πει σε ανθρώπους του περιβάλλοντός του ότι θέλει οι μητέρες των παιδιών του να ζουν σε γειτονικές ιδιοκτησίες, για να προγραμματίζει τον χρόνο του και να βλέπει τα παιδιά του. Επίσης, αυτό που απασχολεί τον μεγιστάνα είναι τα παιδιά του να έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους και να είναι αγαπημένα.

Ως προς τις πρώην συντρόφους του, πιθανότατα να εννοούσε τις δύο πιο πρόσφατες, τη Shivon Zilis και την τραγουδίστρια Grimes, που συγκατοικούν, καθώς με αυτές μοιράζεται τα μικρότερα παιδιά. Ο Μασκ και η Zilis, που είναι διευθύντρια επιχειρήσεων και ειδικών έργων σε μία από τις εταιρείες του δισεκατομμυριούχου, τη Neuralink, έχουν δίδυμα που είναι σήμερα 2 ετών, τον Strider και την Azure, και ένα τρίτο παιδί του οποίου το όνομα δεν είναι γνωστό, αλλά φέρεται να γεννήθηκε νωρίτερα φέτος.

Η Grimes, από την πλευρά της, έχει έναν 4χρονο γιο, μια 2χρονη κόρη, την Exa Dark Sideræl, και έναν 2χρονο γιο, τον Techno Mechanicus, με τον μεγιστάνα. Τα παιδιά του Μασκ με την πρώτη του σύζυγο, Τζαστίν Μασκ, είναι σήμερα όλα ενήλικα. Και για αυτά έχει προνοήσει ο υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου η περιουσία αγγίζει τα 268,8 δισ. δολάρια.

Ο Μασκ έχει πει ότι ο πατέρας του είναι ένας τρομερός άνθρωπος, ικανός για τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να φανταστεί κανείς. Για παράδειγμα, κακοποίησε τη μητέρα του και απέκτησε δύο παιδιά με τη θετή του κόρη. Και είναι προφανές ότι ο Ίλον δεν ευθύνεται για τον τρόπο που ήταν ο πατέρας του, αλλά είναι εξίσου προφανές ότι κουβαλάει αυτά τα βιώματα. Κάποια από αυτά αντικατοπτρίζονται στο όραμά του για τον κόσμο. Για παράδειγμα, ο Μασκ πιστεύει ότι κάποιος έρχεται στον κόσμο μόνο για να αναπαραχθεί. Ο Έρολ -ο πατέρας του- έχει αποκτήσει επτά παιδιά με τρεις γυναίκες. Ο Ίλον τον έχει ξεπεράσει και έχει συνέχεια...

Πηγή: skai.gr

