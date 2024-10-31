Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία της Πάτρας τα ξημερώματα της Πέμπτης καθώς άγνωστοι δράστες ανατίναξαν ένα ΑΤΜ.
Συγκεκριμένα το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ήταν εγκατεστημένο στην περιοχή των Σελιανίτικων της Αιγιαλείας, στην Αχαΐα.
Οι κλέφτες αφού ανατίναξαν το ΑΤΜ, κατάφεραν να αφαιρέσουν, άγνωστο μέχρι τώρα, χρηματικό πόσο και να διαφύγουν με αυτοκίνητο.
Ακολούθησαν έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών και έπειτα από λίγη ώρα βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε περιοχή της Αιγιαλείας το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν.
Όπως προέκυψε από τις έρευνες των αστυνομικών, το αυτοκίνητο ήταν κλεμμένο, ενώ μέσα στο όχημα βρέθηκε χρηματικό ποσό.
- Μαρτύριο για 16χρονο μαθητή στην Πάτρα: Τον χτύπησαν, τον βιντεοσκόπησαν και τον απειλούσαν με το βίντεο
- Άσχημη τροπή πήρε για 5 νεαρούς το ραντεβού με 2 γυναίκες που έκλεισαν μέσω ιστοσελίδας: Πήγαν να τις συναντήσουν και άγνωστοι τους λήστεψαν
- Τα μάτια μας στο δρόμο: Το ευρηματικό νέο βίντεο της ΕΛΑΣ για την οδική ασφάλεια
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.