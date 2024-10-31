Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία της Πάτρας τα ξημερώματα της Πέμπτης καθώς άγνωστοι δράστες ανατίναξαν ένα ΑΤΜ.

Συγκεκριμένα το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ήταν εγκατεστημένο στην περιοχή των Σελιανίτικων της Αιγιαλείας, στην Αχαΐα.

Οι κλέφτες αφού ανατίναξαν το ΑΤΜ, κατάφεραν να αφαιρέσουν, άγνωστο μέχρι τώρα, χρηματικό πόσο και να διαφύγουν με αυτοκίνητο.

Ακολούθησαν έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών και έπειτα από λίγη ώρα βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε περιοχή της Αιγιαλείας το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν.

Όπως προέκυψε από τις έρευνες των αστυνομικών, το αυτοκίνητο ήταν κλεμμένο, ενώ μέσα στο όχημα βρέθηκε χρηματικό ποσό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

