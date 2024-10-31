ΑΕΚ: Μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών από τη ΔΕΑΒ

Με μία αγωνιστική τιμώρησε την έδρα της ΑΕΚ η ΔΕΑΒ όπως έκανε γνωστό σήμερα λόγω της συμπεριφοράς των οπαδών της στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες.



Συγκεκριμένα για τη ρίψη κροτίδας στη θύρα 7 τους γηπέδου των Σερρών, (θύρα που κάθονταν φιλοξενούμενοι οπαδοί) λίγο μετά τη λήξη του αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση…



Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει ότι:

Με την υπ’ αριθμό 32/2024 Πράξη της επέβαλε, σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε Εθνική διοργάνωση, λόγω ρίψης μίας (1) κροτίδας, από φίλαθλό της, εντός της κερκίδας στη θύρα 7 του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών, λίγο μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΑΕΚ, που διεξήχθη στις 26-10-2024, για τη διοργάνωση της Super League 1 αγωνιστικής περιόδου 2024-2025.



Το περιστατικό αυτό προκύπτει με σαφήνεια τόσο από την έκθεση συμβάντων της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, όσο και από τις εκθέσεις των παρατηρητών της Super League και της ΔΕΑΒ, αντίστοιχα.



Εφαρμογή άρθρου 10 του ν.5085/2024



Την ποινή η ΑΕΚ θα κληθεί να την εκτίσει στην αμέσως επόμενη εντός έδρας αναμέτρηση για οποιοδήποτε διοργάνωση, δηλαδή, στο παιχνίδι με τον Αστέρα Αktor το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 9 Νοεμβρίου.

