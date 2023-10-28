ΠΟΥ: Χάσαμε επαφή με το προσωπικό μας στη Γάζα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει χάσει κάθε επαφή με το προσωπικό του και με υγειονομικές εγκαταστάσεις στην Γάζα, αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής του, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε ανάρτησή του σήμερα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter).
«Το μπλακάουτ καθιστά επίσης αδύνατο για τα ασθενοφόρα να φτάσουν στους τραυματίες», σημείωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.
«Δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση ασθενών υπό τέτοιες συνθήκες, ούτε η εξεύρεση ασφαλούς καταφυγίου», τόνισε.
«Αυτή η πολιορκία μου προκαλεί σοβαρή ανησυχία για την ασφάλειά τους και τους άμεσους κινδύνους για την υγεία ευάλωτων ασθενών», σημείωνε ο επικεφαλής του ΠΟΥ σε προηγούμενη ανάρτησή του στο X, ενώ σε δεύτερη, που ακολούθησε αυτής, ρωτούσε μόνον: «Γιατί;».
Νωρίτερα, παλαιστινιακή εταιρεία τηλεπικοινωνιών ανακοίνωνε πως οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και η πρόσβαση στο διαδίκτυο διακόπηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, εξαιτίας των σφοδρών βομβαρδισμών του ισραηλινού στρατού.
