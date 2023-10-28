Ιράν: Πέθανε η 16χρονη που κακοποιήθηκε από την αστυνομία ηθών μέσα στο μετρό της Τεχεράνης

Η Ιρανή έφηβη Αρμιτά Γκεραβάντ, η οποία είχε πέσει σε κώμα υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες στις αρχές Οκτωβρίου μέσα στο μετρό της Τεχεράνης, πέθανε σήμερα, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Δυστυχώς, είχε πέσει σε κώμα για κάποιο χρονικό διάστημα αφού είχε υποστεί εγκεφαλική βλάβη. Πέθανε πριν από λίγα λεπτά», μετέδωσε το IRNA.

«Η Αρμιτά Γκεραβάντ, μια μαθήτρια που κατοικούσε στην Τεχεράνη, πέθανε πριν από μια ώρα έπειτα από εντατική ιατρική θεραπεία και μετά 28 ημέρες νοσηλείας της στη μονάδα εντατικής θεραπείας», μετέδωσε παράλληλα το πρακτορείο Borna, το οποίο συνδέεται με το υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού του Ιράν.

Η 16χρονη από κουρδική περιφέρεια νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Φατζρ της Τεχεράνης από την 1η Οκτωβρίου μετά τη λιποθυμία της μέσα στο μετρό της ιρανικής πρωτεύουσας.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες λιποθύμησε είναι αμφιλεγόμενες. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι της "έπεσε η πίεση" και διαψεύδουν οποιαδήποτε "λεκτική ή σωματική αντιπαράθεση" ανάμεσα σε αυτήν "και επιβάτες ή στελέχη του μετρό".

Σήμερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επικαλέστηκε "την επίσημη γνωμάτευση γιατρών", σύμφωνα με τους οποίους η έφηβη "υπέστη πτώση που οδήγησε σε εγκεφαλική βλάβη, ακολουθούμενη από συνεχείς σπασμούς, μείωση της οξυγόνωσης του εγκεφάλου και εγκεφαλικό οίδημα, έπειτα από ξαφνική πτώση της αρτηριακής πίεσης".

Ωστόσο, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, η έφηβη τραυματίστηκε σοβαρά σε "επίθεση" μελών της αστυνομίας ηθών, η οποία είναι επιφορτισμένη με την τήρηση της υποχρέωσης των γυναικών στο Ιράν να φορούν μαντίλα στους δημόσιους χώρους.

Το συμβάν αυτό σημειώθηκε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον θάνατο, στις 16 Σεπτεμβρίου του 2022, ενώ τελούσε υπό κράτηση της Μαχσά Αμινί, μιας 22χρονης Ιρανής κουρδικής καταγωγής που είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών για φερόμενη παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα που επιβάλλεται στις γυναίκες στο Ιράν.

Ο θάνατός της είχε πυροδοτήσει ένα μεγάλο κίνημα αμφισβήτησης στη χώρα αυτή, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μέλη των δυνάμεων της τάξης, και είχε οδηγήσει στη σύλληψη χιλιάδων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

