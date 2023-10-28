Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας. Εκρήξεις ακούγονται από το πρωί καθώς συνεχίζονται τα πλήγματα από αεροσκάφη, το πυροβολικό και από τη θάλασσα.

Πυκνοί καπνοί και καταχνιά καλύπτουν μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού θύλακα στην Ασκελόν, στο νότιο Ισραήλ, περίπου δέκα χιλιόμετρα. Το IDF έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τις σημερινές επιχειρήσεις αλλά και από τις χθεσινοβραδινές στη Γάζα ενώ επισήμανε ότι εισήλθε στο βόρειο τμήμα.

IDF releases footage of forces operating in the Gaza Strip overnight and this morning. pic.twitter.com/S1LnuFhQqm — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 28, 2023

Οι πολύωροι βομβαρδισμοί, τα ασταμάτητα πλήγματα, έκαναν τα παράθυρα και το έδαφος να τρέμουν στην Ασκελόν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ως περίπου στις 04:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Λόγω της διακοπής που υπάρχει σε τηλεπικοινωνίες και διαδίκτυο στη Γάζα, δεν έχει δοθεί επίσημα κανένας απολογισμός θυμάτων από το υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης μέχρι στιγμής, ωστόσο ιατρικές πηγές στην περιοχή είπαν σε δημοσιογράφο του AFP πως φοβούνται ότι ο αριθμός των νεκρών θα είναι πολύ μεγάλος, μετά την κλιμάκωση των βομβαρδισμών του στρατού του Ισραήλ το βράδυ της Παρασκευής.

Οι καπνοί και η οσμή αντικειμένων που καίγονταν είχαν φθάσει ως τις πόλεις Ασκελόν και Σντερότ, στο νότιο Ισραήλ, κατά την ανατολή του ηλίου, καθώς μαχητικά συνέχιζαν να πετούν σε χαμηλό ύψος κι ακούγονταν κατόπιν εκρήξεις από τη Γάζα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ από το Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης τα ισραηλινά στρατεύματα παραμένουν στη Γάζα επιχειρώντας βαθύτερα στην επικράτεια που διοικεί η Χαμάς και προσπαθούν να δημιουργήσουν θεσεις όπου θα ξεκινά το επόμενο σταδιο των επιθεσεων.

150 στόχους έπληξε το Ισραήλ στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι «έπληξε 150 υπόγειους στόχους» στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας στη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο. Σύμφωνα με το Ισραήλ, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς διευθύνει και οργανώνει τις επιχειρήσεις του από ένα γιγάντιο δίκτυο υπόγειων σηραγγών.

«Στη διάρκεια της νύχτας, τα πολεμικά αεροσκάφη του Τσαχάλ (ισραηλινός στρατός) έπληξαν 150 υπόγειους στόχους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μεταξύ των οποίων σήραγγες που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες, υπόγειες εγκαταστάσεις μάχης και άλλες υπόγειες υποδομές. Αρκετοί τρομοκράτες της Χαμάς σκοτώθηκαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού που δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από μια νύχτα σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, ταξίαρχο Gilad Keinan «γύρω στα εκατό μαχητικά αεροσκάφη» χρησιμοποιήθηκαν στους ολονύχτιους βομβαρδισμούς.

Gaza is burning. pic.twitter.com/X955RotRks — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 27, 2023

IDF: Νεκρός ο επικεφαλής της εναέριας διάταξης της Χαμάς και ο Διοικητής των Ναυτικών Δυνάμεων

Ο ισραηλινός στρατός σημειώνει επίσης ότι σκότωσε τον Άσεμ Αμπού Ρακάμπα, τον Αρχηγό των εναέριων επιχειρήσεων της Χαμάς και τον Ρατίμπ Αμπού Τζαχιμπάν, Διοικητή των Ναυτικών Δυνάμεων.

Ο Άσεμ Αμπού Ρακάμπα, ήταν ήταν υπεύθυνος για «μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα πλαγιάς, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), υλικό ανίχνευσης και αντιαεροπορικής άμυνας» αναφέρουν οι IDF.

«Ο Άσεμ Αμπού Ρακάμπα συμμετείχε στην οργάνωση της σφαγής στις κοινότητες που συνορεύουν με την Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου», «είχε διευθύνει τους τρομοκράτες που διείσδυσαν στο Ισραήλ με μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα πλαγιάς και ήταν υπεύθυνος για επιθέσεις με drones σε θέσεις επιτήρησης του Τσαχάλ», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Βίντεο από την επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκε ο αξιωματούχος της Χαμάς

IDF says it eliminated the head of Hamas's aerial array, Issam Abu Rukbeh, in an overnight airstrike in the Gaza Strip. According to the IDF, Abu Rukbeh was responsible for Hamas's UAVs, drones, paragliders, and air defenses. pic.twitter.com/hfAizPoasx — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 28, 2023

Νεκρός είναι και ο Ρατίμπ Αμπού Τζαχιμπάν, Διοικητής των Ναυτικών Δυνάμεων της Χαμάς της Ταξιαρχίας της Πόλης της Γάζας. «Ο Τζαχιμπάν σχεδίασε και διέταξε την απόπειρα ναυτικής διείσδυσης που πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου, η οποία ματαιώθηκε από τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις» επισημαίνουν οι IDF.

חיל-האוויר חיסל את ראתב אבו צהיבאן, מפקד הכוח הימי של חטיבת עזה, בתום מאמץ מודיעיני משותף של חיל הים, חיל האוויר, אמ"ן ושב"כ.



צהיבאן תכנן ופיקד על ניסיון החדירה הימי שהתרחש ב-24 באוקטובר במרחב חוף זיקים דרך הים. pic.twitter.com/Mcd4xTfmgI — Israeli Air Force (@IAFsite) October 28, 2023

Στόχος και τοποθεσία της Χεζμπολάχ

Στόχος κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών έγινε και τοποθεσία της Χεζμπολάχ στον Λίβανο ως απάντηση σε εκτόξευση ρουκετών, σύμφωνα με τους IDF.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον τοποθεσίας της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, ως απάντηση στις ρίψεις ρουκετών προς το Ισραήλ χθες.

Οι πύραυλοι στόχευαν σε μια θέση των IDF στα Υψίπεδα του Γκολάν, αλλά τα βλήματα έπεσαν στη Συρία.

