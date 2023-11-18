Η Ισλανδία προετοιμάζεται για μια τεράστια ηφαιστειακή έκρηξη που θα μπορούσε να εξαφανίσει μια ολόκληρη πόλη, να απελευθερώσει τοξικές αναθυμιάσεις και να προκαλέσει εκτεταμένη αναστάτωση.

Η χώρα ανακοίνωσε εκκένωση και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς η σεισμική δραστηριότητα αυξάνεται γύρω από το ηφαίστειο Fagradalsfjall, το οποίο αναμένεται να εκραγεί τις επόμενες ημέρες.

Η daily mail φέρνει στο φως ηχητικό απόσπασμα χάρη σε μια εφαρμογή που μετατρέπει τις σεισμικές συχνότητες σε ήχο με τη βοήθεια του 'Earthtunes' , το οποίο αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Northwestern.

Στο ηχητικό απόσπασμα ακούγεται ένα τρομακτικό βουητό τη στιγμή που η περιοχή πλήτεται από εκατοντάδες σεισμικές δονήσεις.

«Η δραστηριότητα είναι τρομακτική», δήλωσε η σεισμολόγος Suzan van der Lee, η οποία ανέπτυξε από κοινού την εφαρμογή Earthtunes.

«Η Ισλανδία ευτυχώς προχώρησε σύντομα σε εκκένωση», πρόσεθεσε και παράλληλα εξήγησε ότι οι 24ωρη σεισμική δραστηριότητα είχε συμπιεστεί σε περίπου ενάμιση λεπτό ήχου, καταγράφοντας την «άνευ προηγουμένου ένταση των σεισμών».

«Οι Ισλανδοί σεισμολόγοι παρακολουθούν τους σεισμούς, την αυξανόμενη ένταση τους αλλά και τα μεταβαλλόμενα μοτίβα τους».

Υπενθυμίζεται πως περίπου 4.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην πόλη Γκρίνταβικ λόγω της γειτνίασής της με το ηφαίστειο Fagradalsfjall στη χερσόνησο Reykjanes, ενώ το δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο Blue Lagoon έχει επίσης κλείσει.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.