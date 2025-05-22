Λογαριασμός
ΠΟΥ: Καταρρέει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στη Γάζα

Το 94% των νοσοκομείων έχει υποστεί ζημιές - Μόνο 12 νοσοκομεία στον παλαιστινιακό θύλακα είναι σε θέση να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας

Νοσοκομείο-Γάζα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε σήμερα πως καταρρέει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εντείνονται το τελευταίο διάστημα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, υπογραμμίζοντας επίσης τον μαζικό εκτοπισμό άμαχου πληθυσμού και τις τεράστιες ελλείψεις ειδών πρώτης ανάγκης.

Τέσσερα μεγάλα νοσοκομεία της Γάζας υποχρεώθηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους την προηγούμενη εβδομάδα. Κλιμάκια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τα οποία επιχείρησαν να φθάσουν στο Ινδονησιακό Νοσοκομείο και στο Αλ Άουντα παρεμποδίστηκαν, κατήγγειλε ο ΠΟΥ.

Γάζα

Μόλις 19 από τα 36 νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας παραμένουν λειτουργικά, ενώ τουλάχιστον το 94% αυτών έχει υποστεί ζημιές, αναφέρει ο ΠΟΥ, διευκρινίζοντας πως μόνο 12 νοσοκομεία στον παλαιστινιακό θύλακα είναι σε θέση να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας.

