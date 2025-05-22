Το δικαστήριο στις ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες για φόνους πρώτου βαθμού στον ύποπτο της φονικής επίθεσης που σημειώθηκε έξω από το εβραϊκό μουσείο στην Ουάσινγκτον.

Ο Ελάιας Ροντρίγκεζ, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και να παραδόθηκε στους αστυνομικούς, άνοιξε πυρ και σκότωσε ένα ζευγάρι διπλωματών της ισραηλινής πρεσβείας, φωνάζοντας «ελευθερία στην Παλαιστίνη».

Ο επικεφαλής του FBI, μάλιστα, χαρακτήρισε τρομοκρατική την επίθεση στο ζευγάρι διπλωματών.

Το ζευγάρι που βρήκε τραγικό θάνατο στην Ουάσινγκτον

Ο Yaron Lischinsky και η Sarah Milgram είναι οι δύο εργαζόμενοι της ισραηλινής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Ουάσιγκτον οι οποίοι δολοφονήθηκαν τα ξημερώματα από τον 30χρονο Αμερικανό Ελάιας Ροντρίγκεζ (Elias Rodriguez), κάτοικο του Σικάγο, ενώ συμμετείχαν σε εβραϊκή εκδήλωση στο Εβραϊκό Μουσείο, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ το οποίο έδωσε και τη φωτογραφία τους στη δημοσιότητα.

«Είμαστε σοκαρισμένοι και τρομοκρατημένοι σήμερα το πρωί από την είδηση ​​της βάναυσης τρομοκρατικής επίθεσης που στοίχισε τη ζωή σε δύο μέλη του προσωπικού της Πρεσβείας μας στην Ουάσινγκτον - τον Yaron Lischinsky και τη Sarah Milgram», έγραψε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X.

«Αγκαλιάζουμε τις θλιμμένες οικογένειες σε αυτή την οδυνηρή στιγμή και θα συνεχίσουμε να τις στηρίζουμε πάντα», έγραφε η ανάρτηση.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση στο X, η ισραηλινή πρεσβεία στις ΗΠΑ έγραψε: «Ο Yaron και η Sarah ήταν φίλοι και συνάδελφοί μας. Ήταν στην ακμή της ζωής τους».

«Όλο το προσωπικό της πρεσβείας είναι συντετριμμένο από τη δολοφονία τους. Δεν υπάρχουν λέξεις που να μπορούν να εκφράσουν το βάθος της θλίψης και του τρόμου μας για αυτή την οδυνηρή απώλεια», συνεχίζει η ανάρτηση.

Η ένοπλη επίθεση που σκότωσε δύο υπαλλήλους της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον ήταν άμεσο αποτέλεσμα «τοξικής αντισημιτικής υποκίνησης εναντίον του Ισραήλ και των Εβραίων σε όλο τον κόσμο» από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ. Πρόσθεσε επίσης ότι η υποκίνηση κατά του Ισραήλ και οι ψευδείς κατηγορίες πρέπει να σταματήσουν και υπογράμμισε ότι ανησυχεί πολύ για παρόμοια περιστατικά που θα μπορούσαν να συμβούν στο μέλλον.

Επρόκειτο να αρραβωνιαστούν

Ο Γιεχίελ Λάιτερ, πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι το ζευγάρι επρόκειτο να αρραβωνιαστεί.

«Το ζευγάρι που πυροβολήθηκε απόψε στο όνομα της «Ελεύθερης Παλαιστίνης» ήταν ένα νεαρό ζευγάρι που επρόκειτο να αρραβωνιαστεί. Ο νεαρός άνδρας αγόρασε ένα δαχτυλίδι αυτή την εβδομάδα με σκοπό να κάνει πρόταση γάμου στην κοπέλα του την ερχόμενη εβδομάδα στην Ιερουσαλήμ. Ήταν ένα όμορφο ζευγάρι», είπε.

Τους είχε στήσει καρτέρι

Ο 30χρονος Ελάιας Ροντρίγκεζ φαίνεται ότι είχε στήσει «καρτέρι» στους ισραηλινούς διπλωμάτες καθώς εθεάθη να περπατάει έξω από το μουσείο πριν από τους πυροβολισμούς.

«Πριν από τους πυροβολισμούς, ο ύποπτος παρατηρήθηκε να πηγαινοέρχεται έξω από το μουσείο. Πλησίασε μια παρέα τεσσάρων ατόμων, έβγαλε ένα πιστόλι και άνοιξε πυρ», δήλωσε στους δημοσιογράφους η αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον Πάμελα Σμιθ.

«Πιστεύουμε πως ο δράστης ήταν μόνο ένας», πρόσθεσε.

Συνελήφθη επί τόπου χωρίς να προβάλει αντίσταση και την στιγμή που του περνούσαν χειροπέδες φώναζε «λευτεριά στην Παλαιστίνη». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ροντρίγκεζ είναι μέλος του ακροαριστερού «Κόμματος για τον Σοσιαλισμό και την Απελευθέρωση» και έχει πάρει μέρος σε πολλές «ακτιβιστικές» δράσεις.



