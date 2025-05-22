Πρώτο θέμα σε όλα τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία ήταν χθες το βράδυ οι εικόνες που έδειξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, προκειμένου να τον εκθέσει για καταγγελίες που είχε δεχθεί περί βίας εναντίον των λευκών αγροτών.

Ο Ραμαφόσα, έκπληκτος με όσα αντίκριζε και αντιμέτωπος με μία πολύ πιεστική όσο και άβολη κατάσταση, απέφυγε το ξέσπασμα αλά... Ζελένσκι. Αρκέστηκε να πει την ατάκα: «Δυστυχώς εγώ δεν έχω να σας χαρίσω αεροπλάνο».

Ένα 24ωρο μετά, το πρακτορείο Reuters διαπίστωσε ότι οι εικόνες που έδειξε ο Τραμπ στον Ραμαφόσα, δεν προέρχονταν από τη Νότια Αφρική, αλλά από το... Κονγκό.

Το διεθνές πρακτορείο τονίζει ότι το βίντεο που έδειξε ο Αμερικανός πρόεδρος από τις επιθέσεις σε λευκούς αγρότες, ήταν του ίδιου του Reuters, αλλά δεν ήταν από τη Νότια Αφρική, αλλά από το Κονγκό. Το βίντεο είχε γυριστεί στις 3 Φεβρουαρίου, στην πόλη Goma, του Κονγκό. Μάλιστα, καταγράφει μάχες εναντίον των υποστηριζόμενων από τη Ρουάντα ανταρτών M23.

Πηγή: skai.gr

