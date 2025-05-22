Πρώτο θέμα σε όλα τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία ήταν χθες το βράδυ οι εικόνες που έδειξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, προκειμένου να τον εκθέσει για καταγγελίες που είχε δεχθεί περί βίας εναντίον των λευκών αγροτών.
Ο Ραμαφόσα, έκπληκτος με όσα αντίκριζε και αντιμέτωπος με μία πολύ πιεστική όσο και άβολη κατάσταση, απέφυγε το ξέσπασμα αλά... Ζελένσκι. Αρκέστηκε να πει την ατάκα: «Δυστυχώς εγώ δεν έχω να σας χαρίσω αεροπλάνο».
Ένα 24ωρο μετά, το πρακτορείο Reuters διαπίστωσε ότι οι εικόνες που έδειξε ο Τραμπ στον Ραμαφόσα, δεν προέρχονταν από τη Νότια Αφρική, αλλά από το... Κονγκό.
Το διεθνές πρακτορείο τονίζει ότι το βίντεο που έδειξε ο Αμερικανός πρόεδρος από τις επιθέσεις σε λευκούς αγρότες, ήταν του ίδιου του Reuters, αλλά δεν ήταν από τη Νότια Αφρική, αλλά από το Κονγκό. Το βίντεο είχε γυριστεί στις 3 Φεβρουαρίου, στην πόλη Goma, του Κονγκό. Μάλιστα, καταγράφει μάχες εναντίον των υποστηριζόμενων από τη Ρουάντα ανταρτών M23.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.