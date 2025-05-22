Λογαριασμός
Reuters: Οι εικόνες που έδειξε ο Τραμπ στον Ραμαφόσα ήταν από το Κονγκό και όχι από τη Νότια Αφρική

Το βίντεο γυρίστηκε στις 3 Φεβρουαρίου, στην πόλη Goma του Κονγκό και δείχνει μάχες με την ένοπλη επαναστατική ομάδα M23 από τη Ρουάντα

Ramaphosa with Trump

Πρώτο θέμα σε όλα τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία ήταν χθες το βράδυ οι εικόνες που έδειξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, προκειμένου να τον εκθέσει για καταγγελίες που είχε δεχθεί περί βίας εναντίον των λευκών αγροτών.

Ο Ραμαφόσα, έκπληκτος με όσα αντίκριζε και αντιμέτωπος με μία πολύ πιεστική όσο και άβολη κατάσταση, απέφυγε το ξέσπασμα αλά... Ζελένσκι. Αρκέστηκε να πει την ατάκα: «Δυστυχώς εγώ δεν έχω να σας χαρίσω αεροπλάνο».

Ένα 24ωρο μετά, το πρακτορείο Reuters διαπίστωσε ότι οι εικόνες που έδειξε ο Τραμπ στον Ραμαφόσα, δεν προέρχονταν από τη Νότια Αφρική, αλλά από το... Κονγκό.

Το διεθνές πρακτορείο τονίζει ότι το βίντεο που έδειξε ο Αμερικανός πρόεδρος από τις επιθέσεις σε λευκούς αγρότες, ήταν του ίδιου του Reuters, αλλά δεν ήταν από τη Νότια Αφρική, αλλά από το Κονγκό. Το βίντεο είχε γυριστεί στις 3 Φεβρουαρίου, στην πόλη Goma, του Κονγκό. Μάλιστα, καταγράφει μάχες εναντίον των υποστηριζόμενων από τη Ρουάντα ανταρτών M23.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Νότια Αφρική Reuters Κονγκό
