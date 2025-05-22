Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε σήμερα ότι οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας δεν έχουν λάβει ακόμη βοήθεια από τις προμήθειες που πέρασαν τα σύνορα αυτή την εβδομάδα και δηλώνει ότι η αποστολή βοήθειας με τόσο λίγα φορτηγά είναι μια «πρόσκληση για σκοτωμό» λόγω του κινδύνου μαζικής συρροής όχλου.

«Μπορώ να αποδείξω ότι κανείς δεν έχει λάβει (βοήθεια). Κανένας άμαχος δεν έχει λάβει ακόμα τίποτα. Στην πραγματικότητα, ας πούμε ότι τα περισσότερα από αυτά τα φορτηγά βρίσκονται ακόμα στο Καρέμ Σαλόμ, στα σύνορα, έχουν ελεγχθεί, αλλά δεν έχουν μπει στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Γιούνις αλ Χατίμπ, πρόεδρος της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου.

«Είναι πολύ δύσκολο να κρύψουμε την ένταση ή τις λεηλασίες που θα συμβούν», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

