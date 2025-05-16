Το τελευταίο νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας στο οποίο παρεχόταν περίθαλψη σε καρδιοπαθείς και καρκινοπαθείς έπαψε πλέον να λειτουργεί έπειτα από ισραηλινή επίθεση, έκανε γνωστό χθες Πέμπτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο γενικός διευθυντής της υγειονομικής υπηρεσίας του ΟΗΕ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, ανέφερε μέσω X ότι αεροπορικό πλήγμα που διεξήχθη την Τρίτη στο ευρωπαϊκό νοσοκομείο της Χαν Γιούνις είχε αποτέλεσμα να «υποστεί σοβαρές ζημιές και να είναι απροσπέλαστο».

Δεν είναι πλέον «επιχειρησιακό», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως προσωπικό του ΠΟΥ απομάκρυνε εσπευσμένα ομάδα εντατικολόγων του η οποία εργαζόταν εκεί κατά τη διάρκεια της επιδρομής.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ διευκρίνισε ότι «το κλείσιμο του νοσοκομείου διακόπτει υπηρεσίες ζωτικής σημασίας, ανάμεσά τους νευροχειρουργικές, καρδιολογικές και θεραπεία καρκίνων — οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες πουθενά αλλού στη Γάζα».

Η διακοπή της λειτουργίας του βάζει επίσης τέλος στον ρόλο του ιδρύματος ως κέντρου για της ιατρικές διακομιδές, που «θέτει υπό ακόμη μεγαλύτερη πίεση το σύστημα υγείας το οποίο είχε ήδη κατακλυστεί», πρόσθεσε ο Δρ. Τέντρος.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) καταδίκασε επίσης τις συνέπειες του κλεισίματος του νοσοκομείου.

Επρόκειτο για «ένα από τα τελευταία σωσίβια του διαλυμένου συστήματος υγείας στη Γάζα», τόνισε η ΜΚΟ μέσω X, διευκρινίζοντας πως το νοσοκομείο Νάσερ είναι πλέον το μοναδικό που απομένει σε λειτουργία στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με την MSF, τα νοσοκομεία που έχουν απομείνει στον θύλακο, «τα περισσότερα μόνο εν μέρει σε λειτουργία», είναι «μόνιμα κατακλυσμένα» από τραυματίες κι ασθενείς.

«Οι επανειλημμένοι βομβαρδισμοί υγειονομικών εγκαταστάσεων είναι νέο παράδειγμα των μέτρων που λαμβάνουν οι αρχές του Ισραήλ ώστε να γίνει η Λωρίδα της Γάζας περιοχή όπου είναι αδύνατο να ζήσει κανείς», πρόσθεσαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

