Εντάλματα σύλληψης από το ΔΠΔ για δύο Ρώσους διοικητές

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος δύο υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών διοικητών εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ).

Οι δύο άνδρες είναι ο ναύαρχος Βίκτορ Σοκόλοφ, κάποτε διοικητής του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, και ο Σεργκέι Κομπιλασι, διοικητής της αεροπορίας μεγάλου βεληνεκούς των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε πυραυλικές επιθέσεις κατά των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας.

Το ΔΠΔ αναφέρει ότι είχε λόγους να πιστεύει ότι τα χτυπήματα στόχευαν σε πολιτικούς πόρους και ότι η ζημιά στους αμάχους υπερτερούσε του στρατιωτικού πλεονεκτήματος.

Στο παρελθόν είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν από το ΔΠΔ που σημαίνει ότι αν επισκεφτεί χώρα υπό τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ, θα έπρεπε να συλληφθεί.

Η Ουκρανία δεν έχει υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης, αλλά έχει παραχωρήσει στο δικαστήριο τη δικαιοδοσία να διερευνά εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στο έδαφός της.

Η Ρωσία δεν αναγνωρίζει το ΔΠΔ, επομένως είναι απίθανο να αποπέμψει τους διοικητές.

