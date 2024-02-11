Eπιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο και τη νότια Ουκρανία η Ρωσία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να προκληθούν ζημιές σε αγωγό αερίου και κατοικίες στο Μικολάιφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ουκρανικός στρατός.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε σε ανάρτηση στο Telegram ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής της άμυνας κατέστρεψαν 40 από τα 45 drones τύπου Shahed που εκτόξευσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής στην πρωτεύουσα διήρκησε σχεδόν δύο ώρες», ανέφερε στο Telegram ο Σέρχιι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πάνω το Κίεβο καταρρίφθηκαν όλα τα drones κατά την προσέγγισή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρχαν τραυματισμοί ή ζημιές εντός της πρωτεύουσας ή κοντά σε αυτήν. Η απειλή για τους αιθέρες πάνω από το Κίεβο ήρθη λίγο πριν από τις 4.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Η νότια στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας ανέφερε στο Telegram ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής της άμυνας κατέστρεψαν 26 drones τύπου Shahed που εκτόξευσε η Ρωσία πάνω από διάφορες νότιες περιοχές, κυρίως στο Μικολάιφ κοντά στη Μαύρη Θάλασσα.

Τουλάχιστον ένας άμαχος τραυματίστηκε στην επίθεση στη νότια Ουκρανία, ανέφερε ο στρατός.

«Η προτεραιότητα για τον εχθρό ήταν και πάλι η παράκτια ζώνη υποδομών και αγροβιομηχανικών εγκαταστάσεων», ανέφερε ο στρατός.

Στο Μικολάιφ προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες και έναν αγωγό αερίου εξαιτίας θραυσμάτων από drone που καταρρίφθηκε και του ωστικού κύματος της έκρηξης, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση. Τέσσερα drones καταρρίφθηκαν πάνω από το λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις αναφορές αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

