Πορτογάλοι εισαγγελείς κατονόμασαν επισήμως σήμερα τον υπουργό Υποδομών Ζοάο Γκαλάμπα ως ύποπτο στη συνεχιζόμενη έρευνα για φερόμενες ως παρατυπίες σε προγράμματα λιθίου και υδρογόνου, αναφέρεται σε δήλωση που εκδόθηκε από το γραφείο του γενικού εισαγγελεα.

Οι εισαγγελείς, οι οποίοι διεξάγουν έρευνα για φερόμενες ως παρανομίες σε συμφωνίες για λίθιο και «πράσινο» υδρογόνο, ερεύνησαν σήμερα κυβερνητικά κτίρια, έκαναν γνωστό αξιωματούχοι, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για σύλληψη δύο προσώπων που βρίσκονται κοντά στον πρωθυπουργό.

Η εφημερίδα Publico ανέφερε πως τουλάχιστον πέντε άτομα τέθηκαν υπό κράτηση, περιλαμβανομένων του Βίτο Εσκαρία, προσωπάρχη του πρωθυπουργού Αντόνιο Κόστα, και του συμβούλου επιχειρήσεων Ντιόγκο Λασέρντα Ματσάντο, ο οποίος είναι φίλος του Κόστα.

Το πρωθυπουργικό γραφείο επιβεβαίωσε πως διεξάγονται έρευνες στα γραφεία του Εσκαρία, αλλά αρνήθηκε να κάνει άλλο σχόλιο. Ο Ματσάντο δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια.

Η πορτογαλική αστυνομία PSP είχε ανακοινώσει πως στελέχη της βρίσκονται επιτόπου και βοηθούν στις έρευνες.

Εισαγγελείς είχαν επιβεβαιώσει φέτος τον Ιανουάριο πως διεξάγεται μια έρευνα για τα προγράμματα λιθίου και υδρογόνου, όμως δεν είχαν κατονομάσει υπόπτους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ερευνητές έκαναν σήμερα επιδρομές σε κυβερνητικά κτίρια, περιλαμβανομένων της επίσημης κατοικίας του πρωθυπουργού, του υπουργείου Περιβάλοντος και της κατοικίας του υπουργού Υποδομών Ζοάο Γκαλάμπα.

Το γραφείο του Γκαλάμπα δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος επιβεβαίωσε στο Ρόιτερς τις έρευνες και έκανε γνωστό πως έχει ακυρωθεί το σημερινό πρόγραμμα του υπουργού Ντουάρτε Κορντέιρο.

Ο δήμαρχος της πόλης Σίνες, ο Νούνιο Μασκαρένιας, τέθηκε υπό κράτηση, σύμφωνα με την Publico, όπως και δύο επιχειρηματίες. Υπάρχουν επενδυτικά σχέδια για την κατασκευή στη Σίνες εργοστασίων υδρογόνου.

Το δίκτυο SIC Noticias μετέδωσε πως ο Κόστα συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον πρόεδρο Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα για να δώσει εξηγήσεις.

Τα γραφεία του Κόστα και του προέδρου δεν έκαναν σχόλιο για τη συνάντηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

