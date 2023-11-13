Χαμένες στη… μετάφραση φαίνεται ότι ήταν οι πορτογαλικές αρχές, με αποτέλεσμα ο πρωθυπουργός της χώρας της Ιβηρικής Αντόνιο Κόστα να παραιτηθεί άνευ λόγου και αιτίας!

Η εμπλοκή του Κόστα οφείλεται σε ένα τραγικό λάθος των υπηρεσιών ασφαλείας όπως παραδέχθηκε το γραφείο του εισαγγελέα, ανέφερε ένας εκ των δικηγόρων του Κόστα.

Συγκεκριμένα, έγινε ένα τραγικό λάθος στην απομαγνητοφώνηση συνομιλιών που κατέγραφαν οι υπηρεσίες ασφαλείας. Στην απομαγνητοφώνηση έγραψαν Αντόνιο Κόστα (το όνομα του πρωθυπουργού) και όχι Αντόνιο Κόστα Σίλβα (το όνομα του υπουργού Οικονομικών).



Ο δικηγόρος του παραιτηθέντα πρωθυπουργού είπε μάλιστα ότι η συνομιλία η μοναδική στη δικογραφία που καταγράφεται το όνομα του πρώην πρωθυπουργού. Όπως προσθέτει ο ίδιος, οι ανακριτικές αρχές παραδέχτηκαν το λάθος, αλλά για την ώρα δεν υπάρχουν σχόλια εκ μέρους τους.

Ο Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε την παραίτησή του από την πρωθυπουργία όταν οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στο γραφείο του καθώς και σε σπίτια και γραφεία υπουργών της κυβέρνησής του για υπόθεση διαφθοράς σε σχέση με τις εξορύξεις λιθίου και τις εγκαταστάσεις «πράσινου» υδρογόνου. Μάλιστα συνελήφθη ο προσωπάρχης του, Βίτορ Εσκαρία, με τον πρόεδρο της Πορτογαλίας να προκηρύσσει πρόωρες εκλογές μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού.

Την ημέρα της παραίτησής του, ο Κόστα αρνήθηκε ότι είχε διαπράξει «οποιαδήποτε παράνομη ή κατακριτέα πράξη».



Μετά την παραίτηση του Κόστα η χώρα θα οδεύσει σε εκλογές το Μάρτιο, χωρίς να έχει οριστεί ο διάδοχός του προσώρας.

