Τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Συρία καταγράφηκαν μέσα σε 24 ώρες

Οι αμερικανικές και διεθνείς δυνάμεις που σταθμεύουν στη βορειοανατολική Συρία δέχτηκαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και με πυραύλους τουλάχιστον τέσσερις φορές το τελευταίο 24ωρο, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κανείς. Προκλήθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές, ανέφερε ένας Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος.

Οι αμερικανικές δυνάμεις δέχτηκαν επίθεση τρεις φορές το απόγευμα της Κυριακής, κοντά στο πετρελαϊκό κοίτασμα Αλ Όμαρ και τη βάση Αλ Σαχάντι. Πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύτηκαν επίσης εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στη Ζώνη Προσγείωσης Ρουμαλίν σήμερα το πρωί. Το ένα καταρρίφθηκε αλλά ένα άλλο προκάλεσε ζημιές σε τέσσερις σκηνές, πρόσθεσε η πηγή που μίλησε στο πρακτορείο Reuters.

Νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν εξαπολύσει δύο αεροπορικά πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων που λένε ότι χρησιμοποιούνταν από οργανώσεις συνεργαζόμενες με το Ιράν. Αυτό ήταν το τρίτο πλήγμα τους στη Συρία σε ισάριθμες εβδομάδες.

Από τις αρχές Οκτωβρίου οι δυνάμεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους έχουν δεχτεί τουλάχιστον 40 επιθέσεις στο Ιράκ και τη Συρία. Σε ανακοινώσεις που αποδίδονται σε διάφορες οργανώσεις αναφέρεται ότι οι επιθέσεις αυτές είναι αντίποινα για τη στήριξη που προσφέρουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ, στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Μέχρι σήμερα, τουλάχιστον 56 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί. Όλοι του ανέρρωσαν και επέστρεψαν στα καθήκοντά τους.

Οι ΗΠΑ επιρρίπτουν την ευθύνη για τις επιθέσεις σε οργανώσεις που στηρίζονται από το Ιράν, ωστόσο η Τεχεράνη απορρίπτει αυτόν τον ισχυρισμό λέγοντας ότι οι ομάδες αυτές δρουν αυτοβούλως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.