Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η μεγαλύτερη αδερφή του Ντόναλντ Τραμπ, Μαριάν Τραμπ Μπάρι. Η πρώην δικαστής του ομοσπονδιακού εφετείου βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Upper East Side, στο Μανχάταν, τη Δευτέρα, ανέφεραν οι New York Times. Η αιτία του θανάτου της αδελφής του Τραμπ δεν είναι ακόμη γνωστή.

Η Μπάρι είχε επίσης αναλάβει δημόσια αξιώματα. Εννιά χρόνια μεγαλύτερη του τέως προέδρου, διορίστηκε από τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον ομοσπονδιακή δικαστής το 1999.

Αποσύρθηκε το 2019 λόγω έρευνας για τυχόν ανάμειξη της σε εικαζόμενος φορολογικές και οικονομικές συναλλαγές της οικογένειας Τραμπ. Η έρευνα έκλεισε χωρίς συμπεράσματα όταν παραιτήθηκε από τη θέση της.

Την τελευταία χρονιά της θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ακουγόταν σε ιδιωτική συνομιλία να μιλά επικριτικά για τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, γεγονός που είχε προκαλέσει ρήξη στις σχέσεις τους.



Τρία από τα τέσσερα αδέλφια του πρώην προέδρου έχουν πλέον πεθάνει. Ο μικρότερος αδελφός του Ρόμπερτ πέθανε τον Αύγουστο του 2020, σε ηλικία 71 ετών, ενώ ο Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ πέθανε από καρδιακή προσβολή το 1981 σε ηλικία μόλις 42 ετών.

Πηγή: skai.gr

