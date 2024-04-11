Η Καθολική Εκκλησία της Πορτογαλίας θα αποζημιώσει τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από μέλη της και θα αποφασίσει για τα ποσά που θα καταβληθούν κατά περίπτωση, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Τα μέλη της Συνόδου των Επισκόπων (CEP) συνεδρίαζαν από τη Δευτέρα στο Ιερό της Φάτιμα, στην κεντρική Πορτογαλία, για να συζητήσουν μεταξύ άλλων και την αποζημίωση των θυμάτων.

Τα αιτήματα θα πρέπει να κατατεθούν από τον Ιούνιο μέχρι τον Δεκέμβριο φέτος, αναφέρει η ανακοίνωση. Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν από ένα ταμείο της CEP που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό και θα χρηματοδοτηθεί από όλες τις επισκοπές της χώρας.

Τον Φεβρουάριο του 2023 δόθηκε στη δημοσιότητα μια έκθεση-σοκ, με τα συμπεράσματα μιας έρευνας την οποία είχε ζητήσει η Εκκλησία αλλά πραγματοποιήθηκε από μια επιτροπή ανεξάρτητων ειδικών. Σύμφωνα με αυτήν την έκθεση, τουλάχιστον 4.815 ανήλικοι έπεσαν θύματα σεξουαλικής βίας από μέλη της Εκκλησίας από τη δεκαετία του 1950. Η ιεραρχία της Εκκλησίας απέκρυπτε «συστηματικά» την κακοποίηση αυτή, συμπέρανε η επιτροπή η οποία συγκέντρωσε περισσότερες από 500 μαρτυρίες μέσα σε έναν χρόνο.

Η Καθολική Εκκλησία ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα και αναγνώρισε ότι θα πρέπει «να αλλάξει την κουλτούρα στους κόλπους της».

Με την ευκαιρία της επίσκεψής του στη Λισαβόνα τον περασμένο Αύγουστο, ο πάπας Φραγκίσκος συναντήθηκε με 13 από τα θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

