Νέο σπίτι για τον πρίγκιπα Ιωακείμ και την πριγκίπισσα Μαίρη της Δανίας

Το νέο ακίνητο θα είναι η βάση τους για τις μελλοντικές οικογενειακές συγκεντρώσεις

Ο πρίγκιπας Ιωακείμ και η πριγκίπισσα Μαίρη

Ο δεύτερος γιος της βασίλισσας Μαργαρίτας Β' της Δανίας, πρίγκιπας Ιωακείμ και η πριγκίπισσα Μαίρη φέρονται να αγόρασαν ένα νέο ακίνητο στη ιστορική πόλη Βεντμπέκ βόρεια της Κοπεγχάγης έναντι του ποσού των 3,4 εκατομμυρίων ευρώ. Η κίνηση αυτή έρχεται στο προσκήνιο, αφού η βασιλική οικογένεια πούλησε τη βίλα της στο Klampenbourg, όπου έζησε για δύο χρόνια μετά τη μετακόμισή τους από το κάστρο Schackenborg στη Νότια Γιουτλάνδη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του «Ηello», το νέο ακίνητο θα είναι η βάση τους για τις μελλοντικές οικογενειακές συγκεντρώσεις.

Αυτή τη στιγμή η οικογένεια βρίσκεται στις ΗΠΑ, όπου ο πρίγκιπας Ιωακείμ έχει εξασφαλίσει μια νέα θέση εργασίας στην πρεσβεία της Δανίας στην Ουάσινγκτον. Στον νέο του ρόλο, ο μικρότερος γιος της βασίλισσας της Δανίας θα «συμβάλει στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής συνεργασίας της Δανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά τα επόμενα χρόνια». Η μετακόμιση της οικογένειας στην Αμερική από τη Γαλλία ανακοινώθηκε από το παλάτι τον Μάρτιο. Ο προηγούμενος ρόλος του πρίγκιπα Ιωακείμ, ο οποίος είναι έκτος στη σειρά διαδοχής για τον δανέζικο θρόνο, ήταν στην πρεσβεία της Δανίας στο Παρίσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

