Μια νέα αίθουσα μήκους 15 μέτρων και πλάτους 6 μέτρων, με ψηλούς μαύρους τοίχους και εντυπωσιακές (αν και μικρές σε μέγεθος) τοιχογραφίες εμπνευσμένες από τον Τρωϊκό Πόλεμο, έφερε στο φως μετά από 2.000 χρόνια η αρχαιολογική σκαπάνη σε αρχαίο οίκημα στην Πομπηία.

Στις τοιχογραφίες διακρίνονται η Ωραία Ελένη, ο Πάρις, η Κασσάνδρα και ο Απόλλωνας, με ευρύτερη αναφορά στον ηρωισμό, αλλά και στην δύναμη της μοίρας.

«Την νύχτα, με αναμμένα τα λυχνάρια, οι μυθικές φιγούρες των τοιχογραφιών θα έμοιαζαν σίγουρα να κινουνται», εξηγούν οι ενθουσιασμένοι αρχαιολόγοι.

Η αίθουσα ήταν η χειμερινή τραπεζαρία στο μέγαρο μίας εύπορης οικογένειας και στον χώρο αυτό οι οικοδεσπότες έτρωγαν και συνομιλούσαν με τους φιλοξενουμένους τους.

Η «μαύρη αίθουσα» ανασκάφηκε δίπλα σε μία εσωτερική αυλή και εσωτερική σκάλα, στην οποία υπάρχει σχέδιο με κάρβουνο, στο οποίο απεικονίζονται δύο μονομάχοι και ένας φαλλός.

«Η Πομπηία είναι ένας θησαυρός που μας αφήνει πάντα άναυδους. Συνεχίζει να μας εκπλήσσει κάθε φορά που τον ανοίγουμε και είμαι ευτυχής που στον τελευταίο κρατικό προϋπολογισμό αυξήσαμε τα κονδύλια, ώστε να μπορέσουν να γίνουν νέες ανασκαφές», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού Τζενάρο Σαντζουλιάνο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, BBC

Πηγή: skai.gr

