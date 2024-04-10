Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η Ευρώπη των ιδεών και των πολέμων - Μέρος Γ΄

Στην εκπομπή της Κυριακής 7 Απριλίου ο Άρης Πορτοσάλτε με τον κ. Περικλή Βαλλιάνο ομότιμο καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέλυσαν το πρώτο μέρος της Αμερικανικής επανάστασης. Πριν όμως αναλύσουν την Αμερικανική επανάσταση, έκαναν μια εισαγωγή με τα γεγονότα που προηγήθηκαν της επανάστασης στα μέσα του 17ου αιώνα στην Αγγλία, τη μετανάστευση των Πουριτανών το 1620 και 1630 στην Βόρεια Αμερική, και τη δημιουργία των αποικιών, το τρόπο ζωής, το εμπόριο και τη σχέση με το Στέμμα. Επιπλέον, έκαναν μια εκτενή αναφορά στην βασιλεία του Καρόλου του Α' και τον εμφύλιο πόλεμο που ξεκίνησε το 1640, ποιος ήταν ρόλος του Όλιβερ Κρόμγουελ στην αγγλική επανάσταση και πως εξελίχθηκε η αγγλική μοναρχία. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι πρώτες συγκρούσεις που οριοθετούν την Αμερικανική επανάσταση, η αποικιακή κρίση και η πορεία προς την επανάσταση.

Η σειρά ραδιοφωνικών ιστορικών εκπομπών του ΣΚΑΪ 100,3 που παρουσιάζει ο Άρης Πορτοσάλτε είναι αφιερωμένη στις επαναστάσεις που καθόρισαν τον 19ο αιώνα. Ξεκινώντας από την Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και το Αμερικανικό Σύνταγμα προχωράει στην Γαλλική Επανάσταση και καταλήγει στην επανάσταση των Ελλήνων.

Την ίδια εποχή η βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία φέρνει ανακατατάξεις στην παραγωγή, την οικονομία και την κοινωνία. Τέλος, αναλύει τη ζωή στην Ευρώπη των ιδεών και των πολέμων, το τέλος των αυτοκρατοριών και τη γένεση των εθνικών κρατών.

Την επιστημονική επιμέλεια έχει ο κύριος Πασχάλης Κιτρομηλίδης, ομότιμος καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος της έδρας της Ιστορίας των Πολιτικών Ιδεών στην Ακαδημία Αθηνών.

