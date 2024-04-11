Για τις ελληνικές επιγραφές και αναφορές στα νέα ευρήματα στην Πομπηία μίλησε η αρχαιολόγος Αγγελική Κοτταρίδη στην εκπομπή «PRIME» του ΕΡΤNews.

«Όπως είπε ο Ιταλός υπουργός, είναι όντως ένα σεντούκι θησαυρών η Πομπηία. Γιατί μας δίνει μια εκπληκτική εικόνα της ζωής στην αρχαιότητα με τις τοιχογραφίες, με τα σπίτια, τα οποία «σκότωσε» ο Βεζούβιος το 79 μ.Χ.

Τα βρίσκουν οι αρχαιολόγοι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και μας εντυπωσιάζουν. Οι ελληνικές επιγραφές βεβαίως δεν μας εκπλήσσουν. Η Πομπηία είναι ουσιαστικά υστεροελληνιστικός κόσμος.

Διότι ναι μεν οι Ρωμαίοι κατέλαβαν διοικητικά την Ανατολή, δηλαδή τα ελληνικά βασίλεια της Ανατολής, ωστόσο κατελήφθησαν οι ίδιοι από τον ελληνικό πολιτισμό και αυτό που ακολούθησε είναι η συνέχεια του ελληνιστικού πολιτισμού για μερικούς αιώνες» υπογραμμίζει η αρχαιολόγος.

«Τα ελληνικά ήταν η lingua franca, δηλαδή η γλώσσα των λογίων στην Ανατολή, δηλαδή από Ιταλία και ανατολικά.

Ποτέ δεν κυριάρχησαν τα λατινικά, σκαιωδώς υπήρχαν, εκεί υπάρχουν μόνο ελληνικά.

Η γλώσσα των μύθων είναι επίσης η ελληνική. Ο Βιργίλιος, όπως ξέρουμε, μεταφέρει στα λατινικά τις ιστορίες του Ομήρου αρκετούς αιώνες μετά. Αλλά το ενδιαφέρον με τις γραφές της Πομπηίας είναι ότι αντιγράφουν προϋπάρχοντα έργα καλών καλλιτεχνών, όχι όμως των μεγίστων. Συνήθως είναι καλλιτέχνες οι οποίοι αντιγράφουν παλαιότερα πρότυπα.

Η Πομπηία μας δίνει μια πολύ καλή εικόνα για την Αλεξάνδρεια, πώς θα ήταν τα σπίτια και η ζωή στην Αλεξάνδρεια ή πώς θα ήταν η ζωή στην Αντιόχεια που τα έχουμε χάσει αυτά, γιατί ευτυχώς γι’ αυτούς, τότε δεν τα σκέπασε κανένας Βεζούβιος.

Επίσης είναι γνωστό ότι οι Ρωμαίοι αντιγράφουν συστηματικά και έργα πλαστικής και είναι μέχρι να βρεθούν οι βασιλικοί τάφοι στις Αιγές και ο τάφος του Φιλίππου κλπ, στην πραγματικότητα, ότι ξέραμε για την αρχαία ελληνική ζωγραφική ήταν μέσω της Πομπηίας», υπογραμμίζει η κα Κοτταρίδη.

