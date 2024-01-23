Ο πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα απένειμε χάρη σε δύο μέλη της προηγούμενης κυβέρνησης και ζήτησε να αποφυλακιστούν αμέσως, όπως απαιτούσε το αντιπολιτευόμενο, πλέον, κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS).

Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Μάριους Καμίνσκι και ο αναπληρωτής του Μάτσεϊ Βόισικ, οδηγήθηκαν στη φυλακή στις αρχές του μήνα αφού καταδικάστηκαν για κατάχρηση εξουσίας, σε μια υπόθεση που χρονολογείται από το 2007. Και οι δύο ξεκίνησαν απεργία πείνας, με το επιχείρημα ότι είναι «πολιτικοί κρατούμενοι», ενώ δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του PiS κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν.

Ο Ντούντα, που είναι σύμμαχος του PiS, είχε δώσει χάρη και στους δύο όταν καταδικάστηκαν σε τριετή φυλάκιση για πρώτη φορά το 2015, αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε άκυρη αυτήν την ενέργειά του με το σκεπτικό ότι δεν μπορεί να χορηγηθεί προεδρική χάρη εάν δεν τελεσιδικήσει προηγουμένως η υπόθεση. Τον Δεκέμβριο, Καμίνσκι και Βόισικ καταδικάστηκαν και πάλι, αυτήν τη φορά σε φυλάκιση δύο ετών.

Αμέσως μετά το Ντούντα ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τη διαδικασία απονομής χάριτος, για δεύτερη φορά.

«Όσον αφορά εμένα, του είχε ήδη δοθεί χάρη αλλά, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική αναταραχή, αποφάσισα να ξεκινήσω τη διαδικασία για απονομή νέας χάρης», ανέφερε στην ανακοίνωσή του. «Ζητώ από τον υπουργό Δικαιοσύνης την άμεση αποφυλάκιση και των δύο κυρίων», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης και γενικός εισαγγελέας Άνταμ Μπόντναρ είπε ότι κατά την άποψή του δεν θα έπρεπε να δοθεί χάρη στους δύο πολιτικούς, σημειώνοντας όμως ότι αυτό δεν δεσμεύει τον πρόεδρο.

Ο νέος πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ υπόσχεται ότι θα ανατρέψει ορισμένες από τις πολιτικές που επέβαλε το PiS κατά την οκταετή διακυβέρνησή του και θα τιμωρήσει αξιωματούχους για τα αδικήματα που διέπραξαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

