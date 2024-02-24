Πολωνία: Διαδηλωτές πέταξαν δύο τόνους κοπριάς έξω από την κατοικία του πρεσβευτή της Ρωσίας

Διαδηλωτές πέταξαν σήμερα δύο τόνους κοπριάς έξω από το σπίτι του πρεσβευτή της Ρωσίας στην Πολωνία καθώς συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ακτιβιστές τοποθέτησαν μια ματωμένη ρωσική σημαία με το γράμμα "Ζ" σε έναν σωρό από κοπριά και μια ταμπέλα πάνω του που έγραφε "Ρωσία=σκ...! Δεν σε θέλουμε στην ΕΕ. Φύγε από εδώ!", όπως δείχνουν φωτογραφίες από τη διαδήλωση στην πόλη Κονσταντσίν-Ζεριόρνα, κοντά στη Βαρσοβία, όπου βρίσκεται η κατοικία του πρέσβη, τις οποίες είδε το Ρόιτερς.

Σε άλλες περιοχές της Βαρσοβίας, στις 6 π.μ τοπική ώρα, διαδηλωτές έπαιξαν τους ήχους σειρήνας, πυροβολισμών και εκρήξεων έξω από ένα κτίριο όπου διαμένουν Ρώσοι διπλωμάτες.

"Θέλαμε μια σαφή ένδειξη προς τις πολωνικές αρχές και την ΕΕ. Επιτέλους ήρθε η ώρα να απελαθούν οι Ρώσοι διπλωμάτες από τη χώρα μας", λέει ένας διαδηλωτής, ο Ντομινίκ.

Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Βαρσοβία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα που εστάλη με email για να σχολιάσει.

Σε αντίθεση με τις χώρες της Βαλτικής, οι οποίες έχουν απελάσει Ρώσους πρεσβευτές, η Πολωνία μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει αυτό το βήμα παρότι έχει απομακρύνει διπλωμάτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

