Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε από την ΕΜΥ στις 02-12, επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα, πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός η οποία θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, από το βράδυ της Τρίτης (05-12-2023) και από τα δυτικά μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (06-12-2023).

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Την Τρίτη (05-12-2023)

α) Από το βράδυ στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

β) Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τις Σποράδες και τις δυτικές Κυκλάδες.

2. Την Τετάρτη (06-12-2023)

α) Στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια τις πρωινές ώρες.

β) Στη Θεσσαλία (κυρίως τα ανατολικά τμήματα), τις Σποράδες, την κεντρική Μακεδονία (κυρίως Πιερία), τις Κυκλάδες και την Κρήτη έως το απόγευμα.

γ) Από το πρωί και μέχρι το βράδυ της Τετάρτης στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των έκτακτων δελτίων γίνεται ανά δωδεκάωρο.

Πηγή: skai.gr

