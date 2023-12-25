Ο δήμαρχος του Σάμοκοβ Άνγκελ Ντζόργκοβ δήλωσε σήμερα ότι το μήνυμα για την τρέχουσα χειμερινή περίοδο είναι ότι η Βουλγαρία, ειδικότερα το θέρετρο σκι Μπόροβετς, είναι ασφαλής προορισμός. Οι δηλώσεις του δημάρχου έγιναν κατά το φόρουμ "BG TOURISM - WINTER 2023/2024”, που διοργάνωσε το BTA, στη πόλη Σάμοκοβ στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Ο δήμαρχος τόνισε ότι ο τουρισμός είναι το σήμα κατατεθέν της χώρας προς τον υπόλοιπο κόσμο και επικαλέστηκε την Ελλάδα και την Τουρκία ως παραδείγματα.

Ο τουρισμός στο ορεινό θέρετρο Μπόροβετς συρρικνώθηκε κατά 8% τη χρονιά που φεύγει συγκριτικά με την ίδια περίοδο το 2022, κυρίως λόγω της περιορισμένης χιονόπτωσης τον τελευταίο χειμώνα, δήλωσε ο Ντζόργκοβ. Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα για μια ισχυρή περίοδο 2023/24. Πρόσθεσε ότι το Σάμοκοβ είναι ένας δημοφιλής προορισμός όχι μόνο για τον χιονοδρομικό τουρισμό αλλά και για τον αγροτουρισμό, που κατέγραψε αύξηση περίπου 10% σε σύγκριση με το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

