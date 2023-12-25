Οι ισπανικές ένοπλες δυνάμεις δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στον διεθνή συνασπισμό ο οποίος σχηματίστηκε για την προστασία των εμπορικών πλοίων που διασχίζουν την Ερυθρά Θάλασσα από τις επιθέσεις των σιιτών ανταρτών Χούθι της Υεμένης, πάντως η Μαδρίτη δεν θα εναντιωθεί στη συμμετοχή άλλων ευρωπαϊκών κρατών, στο πλαίσιο συγκεκριμένης αποστολής.

Έπειτα από αρκετές ημέρες δισταγμών κι εμφανούς αμηχανίας, η ισπανική κυβέρνηση συμμαχίας (κεντροαριστερά/αριστερά) διευκρίνισε, με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας που δημοσιοποιήθηκε προχθές Σάββατο το βράδυ, πως αντιτίθεται στη διεύρυνση της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Αταλάντη», η οποία από το 2008 μάχεται κατά της πειρατείας στον Ινδικό Ωκεανό.

Το υπουργείο θύμισε πως η «Αταλάντη», έχει περιοριστεί σε βαθμό που πλέον συμμετέχει μόνο μια χώρα (η Ισπανία), με μόλις ένα πλοίο (τη φρεγάτα Victoria), προειδοποιώντας ότι η αναζωπύρωση των πειρατειών στην περιοχή «απαιτεί» να γίνει η «μέγιστη επένδυση» στην αποστολή αυτή.

«Η φύση και οι σκοποί της αποστολής (...) δεν έχουν καμιά σχέση με αυτό που φιλοδοξείται να επιτευχθεί στην Ερυθρά Θάλασσα», επέμεινε.

Η κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ θεωρεί για τον λόγο αυτό «απαραίτητο» να δημιουργηθεί «νέα και συγκεκριμένη» αποστολή, αφιερωμένη στην προστασία της θαλάσσιας κίνησης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αυτή η ad hoc αποστολή θα πρέπει να έχει «πεδίο δράσης», τα προσήκοντα «μέσα» και «στόχους», που θα «αποφασιστούν από τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ», έκρινε το υπουργείο διαβεβαιώνοντας πως «η Ισπανία δεν θα πρόβαλε αντίσταση με κανέναν τρόπο στη δημιουργία της».

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο χθες Κυριακή, εκπρόσωπός του σημείωσε μολαταύτα πως η Ισπανία «δεν θα συμμετείχε» σε τέτοια επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη κι αν αποφασιζόταν. Το υπουργείο δεν εξήγησε τους λόγους της άρνησης της Μαδρίτης, που ανακοινώθηκε την επομένη τηλεφωνικής συνδιάλεξης του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν με τον κ. Σάντσεθ.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ότι κατά τη συνδιάλεξη εκφράστηκε η καταδίκη από πλευράς Ουάσιγκτον και Μαδρίτης «των συνεχιζόμενων επιθέσεων των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα», ζήτημα που δεν έθιξε καν η ισπανική κυβέρνηση στη δική της ανακοίνωση για τη συνομιλία.

«Μέγιστη σύνεση»

«Εκτιμάμε στον υψηλότερο βαθμό την άρνηση της Ισπανίας να αφεθεί να παρασυρθεί από τα αμερικανικά και τα βρετανικά ψέματα για το ζήτημα της ναυσιπλοΐας», ανέφερε μέσω X ο Χουσέιν αλ Έζι, υφυπουργός Εξωτερικών των Χούθι.

Κατά δημοσιεύματα στον κυριακάτικο Τύπο της Ισπανίας, η άρνηση της Μαδρίτης να συμμετάσχει στον υπό αμερικανική διοίκηση συνασπισμό οφείλεται σε εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες.

Ο κ. Σάντσεθ συγκυβερνά με συμμαχία της ριζοσπαστικής αριστεράς, την παράταξη Sumar, που γενικά αντιμετωπίζει με εχθρότητα την αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Σε συνέντευξή της σε ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό, η επικεφαλής της, η Γιολάντα Ντίας, η οποία είναι επίσης αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, είπε πως βρίσκει άκρως «υποκριτική» τη σπουδή δυτικών χωρών να προστατεύσουν τη διεθνή ναυσιπλοΐα, αντιπαραβάλλοντάς τη με την αδυναμία τους να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ίδρυση του στρατιωτικού συνασπισμού στην Ερυθρά Θάλασσα, που βαφτίστηκε «Φύλακας της Ευημερίας» (Prosperity Guardian), ανακοινώθηκε από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, τον Λόιντ Όστιν, την περασμένη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον.

Ο κ. Όστιν αρχικά ανέφερε πως θα συμμετείχαν στον συνασπισμό αυτόν δέκα χώρες, ανάμεσά τους και η Ισπανία. Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο El Confidencial και την εφημερίδα El País, η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε πολύ έντονη δυσαρέσκεια στην ισπανική κυβέρνηση, διότι δεν είχε υπάρξει διαβούλευση μαζί της εκ των προτέρων.

Η εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης Πιλάρ Αλεγρία τόνισε χαρακτηριστικά πως η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει «ποτέ» σε επιχείρηση που αποφασίζεται «μονομερώς» και θα επιδείξει «τη μέγιστη σύνεση».

Ο σχηματισμός αυτού του συνασπισμού αποτελεί επιπλέον αιτία εντάσεων στις σχέσεις της Μαδρίτης και της Ουάσιγκτον, που κλόνισε πρόσφατα υπόθεση κατασκοπείας: η Ισπανία απέλασε —διακριτικά— δυο αμερικανούς κατασκόπους που είχαν παρεισφρήσει στις ισπανικές μυστικές υπηρεσίες κι είχαν στρατολογήσει πράκτορες του εθνικού κέντρου πληροφοριών (CNI).

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας διαβεβαιώνει πάντως ότι «η Ισπανία είναι και θα παραμείνει πάντα σοβαρός και αξιόπιστος εταίρος» στις στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ, του NATO και του ΟΗΕ, κάτι που πιστοποιούν «οι 3.000 άνδρες και γυναίκες των ισπανικών ενόπλων δυνάμεων» που υπηρετούν το τρέχον διάστημα σε ειρηνευτικές αποστολές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

