Διαμονή στο σπίτακι του Shrek στη Σκωτία προσφέρει η Airbnb - Εντυπωσιακές φωτογραφίες Κόσμος 11:15, 04.10.2023

Φωλιασμένο βαθιά μέσα στα δάση των Highlands της Σκωτίας και με όλες τις ανέσεις που ο Shrek έχει συγκεντρώσει στο διάβα των χρόνων, αποτελέι ένα μοναδικό ησυχαστήριο