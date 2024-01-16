Πολικό ψύχος πλήττει τη Βρετανία - Σκεπασμένες από χιόνι πολλές περιοχές

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Υπό στρώμα χιονιού ξύπνησαν σήμερα οι κάτοικοι πολλών περιοχών του βόρειου Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς η χώρα επηρεάζεται από ένα ψυχρό κύμα αρκτικού αέρα.

Από τα μεσάνυχτα τέθηκε σε ισχύ 24ωρη κίτρινη προειδοποίηση του Μετεωρολογικού Γραφείου για χιόνι και παγετό, φαινόμενα που θα καταστούν «πιο επίμονα» στη Σκωτία, στη Βόρεια Ιρλανδία και στη βόρεια Αγγλία. Το χιόνι και ο παγετός προβλέπεται πως θα συνεχιστούν σε κάποιες από αυτές τις περιοχές μέχρι και την Πέμπτη.

Στα υψίπεδα της Σκωτίας μάλιστα ο υδράργυρος υποχώρησε στους -9 βαθμούς Κελσίου τη νύχτα. Στην ίδια περιοχή το χιόνι εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 20 εκατοστά.

Η υπόλοιπη Αγγλία και η Ουαλία είναι μεν ηλιόλουστες, αλλά με θερμοκρασίες που έπεσαν στους -6,2 βαθμούς Κελσίου τα ξημερώματα, συγκεκριμένα στο δυτικό Λονδίνο.

Τη νύχτα της Τρίτης η θερμοκρασία σε περιοχές της Σκωτίας αναμένεται να πέσει ακόμα πιο χαμηλά. Η πιο χαμηλή θερμοκρασία τον φετινό χειμώνα καταγράφηκε στους -12,5 βαθμούς Κελσίου στην Αλτναχάρα της Σκωτίας, αλλά θεωρείται πως μπορεί να ξεπεραστεί από τις αποψινές συνθήκες.

Το χιόνι έχει σκεπάσει, μεταξύ άλλων, το Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ, όπου δεκάδες σχολεία έμειναν σήμερα κλειστά.

Τουλάχιστον δύο μεγάλες σιδηροδρομικές εταιρείες έχουν προειδοποιήσει το επιβατικό κοινό για πιθανά προβλήματα στα δρομολόγια στη Σκωτία και στη δυτική χώρα.

Επίσης, προειδοποίηση προς τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα βορειοδυτικά έχει εκδώσει η υπηρεσία Εθνικών Αυτοκινητόδρομων, ενώ στην Αγγλία έχει εκδοθεί και συναγερμός ετοιμότητας για προβλήματα στην υγεία ευάλωτων πολιτών λόγω των ψυχρών καιρικών συνθηκών.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν ενεργοποίησε το πρωτόκολλο που απαιτεί από τους κατά τόπους δήμους της πρωτεύουσας να ανοίξουν θερμαινόμενες αίθουσες για όσους κοιμούνται στο δρόμο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.