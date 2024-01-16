Τρία οπλισμένα drones καταρρίφθηκαν πάνω από βάση των ΗΠΑ στο βόρειο Ιράκ

Τρία οπλισμένα drones καταρρίφθηκαν σήμερα πάνω από το αεροδρόμιο της Αρμπίλ στο βόρειο Ιράκ, στο οποίο σταθμεύουν αμερικανικές και διεθνείς δυνάμεις, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του ιρακινού Κουρδιστάν.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η υπηρεσία αυτή δεν αναφέρεται αν προκλήθηκαν απώλειες ή ζημιές σε υποδομές από την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.