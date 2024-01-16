Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρία οπλισμένα drones καταρρίφθηκαν πάνω από βάση των ΗΠΑ στο βόρειο Ιράκ

Δεν προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές αναφέρει  η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του ιρακινού Κουρδιστάν

Ιράκ_ΗΠΑ

Τρία οπλισμένα drones καταρρίφθηκαν σήμερα πάνω από το αεροδρόμιο της Αρμπίλ στο βόρειο Ιράκ, στο οποίο σταθμεύουν αμερικανικές και διεθνείς δυνάμεις, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του ιρακινού Κουρδιστάν.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η υπηρεσία αυτή δεν αναφέρεται αν προκλήθηκαν απώλειες ή ζημιές σε υποδομές από την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράκ ΗΠΑ Drones
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark