Τρία οπλισμένα drones καταρρίφθηκαν πάνω από βάση των ΗΠΑ στο βόρειο Ιράκ

Τρία οπλισμένα drones καταρρίφθηκαν σήμερα πάνω από το αεροδρόμιο της Αρμπίλ στο βόρειο Ιράκ, στο οποίο σταθμεύουν αμερικανικές και διεθνείς δυνάμεις, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του ιρακινού Κουρδιστάν.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η υπηρεσία αυτή δεν αναφέρεται αν προκλήθηκαν απώλειες ή ζημιές σε υποδομές από την επίθεση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Ανάλυση BBC: Τι σημαίνει η σαρωτική νίκη Τραμπ στις εσωκομματικές εκλογές στην Αϊόβα - Το προφίλ των ψηφοφόρων του - Δείτε βίντεο
- Κίνα: Ενίσχυση της προστασίας των επιχειρήσεων από την άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον τους
- Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε δεκάδες Παλαιστίνιους μαχητές στη βόρεια Γάζα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.