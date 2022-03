Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρει σε νυχτερινή ενημέρωση πως «οι ρωσικές ναυτικές δυνάμεις έχουν επιβάλει έναν εξ αποστάσεως αποκλεισμό της ακτής της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, στην ουσία απομονώνοντας την Ουκρανία από το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο».

Οι βρετανικές στρατιωτικές πληροφορίες ασφαλείας που επικαλείται το υπουργείο κάνουν επίσης λόγο για συνέχιση χτυπημάτων με πυραύλους από τις ρωσικές ναυτικές δυνάμεις κατά στόχων σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.

