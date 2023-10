«Δεν θα πάρουν τίποτα από όπλα και φωτιά, θάνατο και φόνο»: Βίντεο του ισραηλινού στρατού με τον ηγέτη της Χαμάς

Βίντεο με τον ηγέτη της Χαμάς Γιάχια Σινγουάρ έδωσαν την Παρασκευή στη δημοσιότητα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF). Στο βίντεο ο ηγέτης της Χαμάς εμφανίζεται να απειλεί τους Ισραηλινούς σε παλαιστινιακή συγκέντρωση.

«Ψάξατε στο ίντερνετ ποιος είναι ο Γιάχια Σινγουάρ; Ποιος ελέγχει τη Γάζα;» ρωτούν οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις.

«Από εμάς εδώ στη Γάζα δεν θα πάρουν τίποτα από όπλα και φωτιά. Δεν θα πάρουν τίποτα από θάνατο και φόνο» αναφέρει ο Σινουάρ.

Το απόγευμα της Πέμπτης οι Ισραηλινοί φέρονται να σκότωσαν τον αδελφό του ηγέτη της Χαμάς, λίγο μετά τις απειλές του αρχηγού των IDF. Ο αδελφός του ηγέτη της Χαμάς, φέρεται να σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή λίγες ώρες μετά τις απειλές του αρχηγού του ισραηλινού στρατού Χέρζι Χαλέβι για εξόντωση όλων των επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης και των υφισταμένων τους.

