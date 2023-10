Οι Ισραηλινοί φέρονται να σκότωσαν τον αδελφό του ηγέτη της Χαμάς, λίγο μετά τις απειλές του αρχηγού των IDF

Ο αδελφός του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινγουάρ (φωτογραφία), φέρεται να σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή λίγες ώρες μετά τις απειλές του αρχηγού του ισραηλινού στρατού Χέρζι Χαλέβι για εξόντωση όλων των επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης και των υφισταμένων τους.

«Τα Παλαιστινιακά ΜΜΕ επιβεβαίωσαν ότι ο αδελφός του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινγουάρ, σκοτώθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή νωρίτερα απόψε (βράδυ Πέμπτης) στην πολυκατοικία του στην πόλη Χαν Γιουνίς στη Νότια Γάζα» αναφέρεται στα αραβικά κοινωνικά δίκτυα.



Σημειώνεται ότι λίγες ώρς νωρίτερα ο Χαλέβι είχε πει ότι «θα χτυπήσουμε σκληρά και θα κομματιάσουμε τους ηγέτες της Γάζας».

«Όποιος αφεθεί επικεφαλής θα καταλάβει πολύ καλά ότι δεν κάνεις τέτοια πράγματα στο κράτος του Ισραήλ» δήλωσε δε ο επικεφαλής των IDF.

Αναφερόμενος δε στον αρχηγό της Χαμάς στη Γάζα, Γιάχια Σινγουάρ, είπε ότι «αυτή η αποτρόπαια επίθεση αποφασίστηκε από τον Γιάχια Σινγουάρ, τον ‘’ηγεμόνα’’ στη Γάζα, κάτι που καθιστά τον ίδιο και όλα τα όργανά του υπό αυτόν νεκρούς».



