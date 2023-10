Eπικεφαλής IDF: Θα χτυπήσουμε αδιάκοπα και με όλη την ισχύ μας τη Χαμάς στη Γάζα - Πρώτη δήλωση μετά την εισβολή του Σαββάτου Κόσμος 19:11, 12.10.2023 linkedin

Ο Χέρζι Χαλέβι παραδέχθηκε λάθη στη διοίκηση της κρίσης και ότι δεν κατάφεραν να σταματήσουν την επίθεση - Ο ισραηλινός στρατός έχει ρίξει ήδη περίπου 6.000 βόμβες βάρους 4.000 τόνων - Πιο κοντά στην έναρξη της χερσαίας επιχείρησης στη Γάζα