Διαδηλώσεις και επεισόδια υπέρ της Χαμάς και στην «μετριοπαθή» Ιορδανία - Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους – Βίντεο 

Your browser does not support the audio element.

«Να ανταλλάξουμε τον κλάδο ελαίας με το τουφέκι» φώναζαν Ιορδανοί - Πολλοί Ιορδανοί είναι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες ή έχουν παλαιστινιακές ρίζες - περιλαμβανομένης της βασίλισσας Ράνια

Χιλιάδες Ιορδανοί πολίτες, σύμφωνα με άλλες αναφορές δεκάδες χιλιάδες, κατέβηκαν την Παρασκευή στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, Αμάν, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Χαμάς, και του ένοπλου βραχίονά της, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ. «Είπαν ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση – Όλη η Ιορδανία είναι Χαμάς» φώναζαν Ιορδανοί σύμφωνα με μαρτυρίες..

Η Ιορδανία θεωρείται ως μια από τις πλέον «μετριοπαθείς» και φιλειρηνικές αραβικές χώρες, χωρίς θρησκευτικούς φανατισμούς.



Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των Αδελφών Μουσουλμάνων, περίπου 10.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην περιοχή Σοουαΐμα, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά του Αμάν, κοντά στα σύνορα με την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στα πλακάτ που κρατούσαν είχαν γράψει συνθήματα όπως «Η Ιερουσαλήμ είναι το σύμβολο της νίκης», «Συγχαρητήρια για τη νίκη της αντίστασης» και «Η αντίσταση της Γάζας οδήγησε στη νίκη». Φώναζαν συνθήματα όπως «Θάνατος στο Ισραήλ» και «Να ανταλλάξουμε τον κλάδο ελαίας με το τουφέκι».

BREAKING: Jordanian security forces try to disperse thousands of protesters marching from the capital Amman to the border with occupied Palestine in protest of the Israeli aggression on Gaza. pic.twitter.com/vkpWRrvU0g — Quds News Network (@QudsNen) October 13, 2023

Μια άλλη διαδήλωση, περίπου 3.000 νέων, έγινε στην περιοχή του Καραμέχ, επίσης κοντά στα σύνορα με τη Δυτική Όχθη. Οι συγκεντρωμένοι έκαψαν τη σημαία του Ισραήλ, φωνάζοντας ότι «θα θυσιαστούν για το (τέμενος) Αλ Ακσα» και κατήγγειλαν την ειρηνευτική συμφωνία που υπέγραψε η Ιορδανία με το Ισραήλ το 1994.



Το Καραμέχ έχει συμβολική σημασία, αφού στην κοινότητα αυτή τον Μάρτιο του 1968, λίγους μήνες μετά την ήττα των Αράβων, τον Ιούνιο του 1967, σημειώθηκε η πρώτη μεγάλη σύγκρουση μεταξύ των Παλαιστίνιων μαχητών της Φατάχ με τον ισραηλινό στρατό.



Πλάνα στο διαδίκτυο δείχνουν διαδηλωτές στην Ιορδανία να βαδίζουν προς τα σύνορα με το Ισραήλ την Παρασκευή, όπου σημειώθηκαν επεισόδια με τις αρχές της χώρας. Οι Ιορδανοί ανταποκρίθηκαν στις παλαιστινιακές εκκλήσεις για παγκόσμια αλληλεγγύη μετά από μέρες σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι διαδηλωτές κοινοποίησαν βίντεο στα social media με Ιορδανούς στρατιώτες να κάνουν χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν τις διαδηλώσεις κοντά στα σύνορα της Ιορδανίας με τη Δυτική Όχθη.

🇯🇴#BREAKING: SITUATION IN AMMAN, JORDAN AT THE MOMENT



Thousands of Jordians are waving Palestinian flags to show their support for Gaza



This is the of the Muslim community ! Let's pray for #Gaza#طوفان_الاقصى #الجمعة_عالحدود #Jordan #Gazagenocide pic.twitter.com/NfhlqDxtlB — Attentive Media (@AttentiveCEE) October 13, 2023

Συνάντηση Μπλίνκεν – Αμπντάλα

Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β’ της Ιορδανίας προειδοποίησε σήμερα κατά «οποιασδήποτε απόπειρας να εκτοπιστούν με τη βία οι Παλαιστίνιοι ή να προκληθεί οποιαδήποτε μετακίνησή τους».



Ο Αμπντάλα Β’, που συναντήθηκε σήμερα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, εκτίμησε ότι «η κρίση δεν θα πρέπει να επεκταθεί στις γειτονικές χώρες και να επιδεινώσει το ζήτημα των προσφύγων», λίγες ώρες αφού το Ισραήλ, που βρίσκεται σε πόλεμο με την παλαιστινιακή Χαμάς, ζήτησε από τους κατοίκους του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας να μετακινηθούν προς τα νότια.

🇯🇴#BREAKING: SITUATION IN AMMAN, JORDAN AT THE MOMENT



Thousands of Jordians are waving Palestinian flags to show their support for Gaza



This is the of the Muslim community ! Let's pray for #Gaza#طوفان_الاقصى #الجمعة_عالحدود #Jordan #Gazagenocide pic.twitter.com/NfhlqDxtlB — Attentive Media (@AttentiveCEE) October 13, 2023

Σημειώνεται ότι πολλοί Ιορδανοί είναι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες ή έχουν παλαιστινιακές ρίζες - περιλαμβανομένης της βασίλισσας Ράνια. Σε story της στο Instagram έγραψε «Δεν είναι αυτοάμυνα αν είσαι κατοχική δύναμη...» πριν αναδημοσιεύσει ιστορίες που απεικονίζουν τι συμβαίνει στη Γάζα.

Large pro-Palestine demonstration in Jordan where reportedly chants to back Hamas were shouted pic.twitter.com/MF9UvluMYg — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 13, 2023

Israel Jordan border: Jordanian security forces are firing tear gas at people trying to approach the fence pic.twitter.com/cfYveJKS9V — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 13, 2023

Breaking News Jordan: Thousands of #HamasTerrorist supporters have broken through blockades in answer to a global Jihad by former Hamas leader Khalid Mashal and are storming the Israeli border.#Israel #IsraelUnderFire pic.twitter.com/V14MlrDGp6 — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) October 13, 2023

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.