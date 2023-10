Άγκυρα: Η ανακοίνωση του Ισραήλ για εκκένωση της Γάζας εντός 24 ωρών δεν είναι σε καμία περίπτωση αποδεκτή Κόσμος 16:04, 13.10.2023 linkedin

«Η εξαναγκαστική εκκένωση, σε μιας περιορισμένη περιοχή αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» τονίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ