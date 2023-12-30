Φόρο τιμής στον θρύλο του ποδοσφαίρου Πελέ απέτισαν την Παρασκευή οι Βραζιλιάνοι, ένα χρόνο μετά τον θάνατο του τρεις φορές πρωταθλητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών λόγω καρκίνου του παχέος εντέρου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον χώρο του περίφημου αγάλματος του «Χριστού του Λυτρωτή», το οποίο φωταγωγήθηκε στα χρώματα της Βραζιλίας. Επίσης, φόρεσαν στο άγαλμα μπλούζα με το όνομα Πελέ και τον αριθμό 10, ενώ διαβάστηκε μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου.

«Ο Πελέ, όπως έγινε παγκοσμίως γνωστός ο κ. Edson Arantes do Nascimento, ήταν αναμφίβολα ένας αθλητής που έδειξε στη ζωή του όλα τα θετικά χαρακτηριστικά ενός αθλητή. Η μνήμη του «Βασιλιά του ποδοσφαίρου» παραμένει ανεξίτηλη στο μυαλό πολλών και ωθεί τις νέες γενιές να αναζητήσουν στον αθλητισμό ένα μέσο για να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ τους», είπε ο ποντίφικας σε επιστολή του, ενώ έπαιζε η τοπική ορχήστρα.

Μια θρησκευτική τελετή πραγματοποιήθηκε στη γενέτειρα του Πελέ, «Τρες Κοροασόες», στην πολιτεία μίνας Σεράις (νοτιοανατολικά), στην εκκλησία όπου βαφτίστηκε.

Την Παρασκευή, η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Βραζιλίας (CBF) δημοσίευσε ένα άρθρο ως φόρο τιμής στον «μεγαλύτερο όλων των εποχών», τονίζοντας ότι το όνομά του είχε δοθεί σε πολλά στάδια, συμπεριλαμβανομένων επτά εκτός Βραζιλίας.

Τέλος, η FIFA αναφέρθηκε στο γεγονός με ένα μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα: «Πριν από ένα χρόνο αποχαιρετήσαμε έναν θρύλο».

