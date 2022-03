Αξιωματούχοι του Κιέβου δήλωσαν στο CNN ότι μαίνονται σφοδρές μάχες σε πολλές κατευθύνσεις γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα στη σκιά του ναυαγίου στις συνομιλίες μεταξύ ρωσικής και ουκρανικής πλευράς στην Αττάλεια.



Η περιφερειακή διοίκηση του Κιέβου ανακοίνωσε ότι υπάρχουν αρκετές επικίνδυνες διαδρομές πέρα από την πρωτεύουσα λόγω των σφοδρών μαχών, συμπεριλαμβανομένου του κύριου αυτοκινητόδρομου προς τα δυτικά προς το Ζίτομιρ και της πόλης Μακάριβ, που βρίσκεται σε αυτή τη διαδρομή. Ανέφερε επίσης ότι οι περιοχές στα βόρεια παραμένουν από τις πιο επικίνδυνες, συμπεριλαμβανομένων των προαστίων Μπούσα, Ιρπίν και Χοστομέλ, καθώς και της συνοικίας Βίσοροφ βόρεια της πρωτεύουσας. Η διοίκηση ανέφερε νέες μάχες σε οικισμούς γύρω από το Μπροβάρι, που βρίσκεται απέναντι από τον ποταμό Δνείπερο, ανατολικά από την πρωτεύουσα. «Η εκκένωση μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων από τις Μπούχα, Ιρπίν, Χοστόμελ και Μποροντιάνκα έχει προγραμματιστεί σήμερα», δήλωσε η διοίκηση, μετά από περιορισμένη επιτυχία στην εκκένωση αμάχων από αυτές τις περιοχές την Τετάρτη.



Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την ουκρανική πρωτεύουσα - περίπου οι μισοί κάτοικοί της.



Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, πρόκειται δηλαδή για τη μεγαλύτερη έξοδο προσφύγων στην Ευρώπη από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.



Ο δήμαρχος Κιέβου δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση ότι «ο βασικός στόχος των Ρώσων είναι να καταλάβουν το Κίεβο». «Το καθήκον τους από την πρώτη μέρα του πολέμου είναι να περικυκλώσουν το Κίεβο, να το

περικυκλώσουν και μετά να συνεχίσουν να επιτίθενται, να ανατρέψουν την κυβέρνηση», είπε. «Τώρα το Κίεβο έχει γίνει φρούριο, κάθε δρόμος και κάθε κτίριο» ανέφερε χαρακτηριστικά.



