Να σταματήσουν να προμηθεύουν τo «μη βιώσιμο» καθεστώς του Κιέβου με εξοπλισμό κάλεσε την ΕΕ και το ΝΑΤΟ η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Η ίδια πρόσθεσε πως έτσι βάζουν σε κίνδυνο τις πτήσεις των πολιτικών αεροσκαφών εντός και εκτός Ευρώπης.

💬 Maria #Zakharova: We call on #EU & #NATO countries to stop the thoughtless flooding of the unviable #Kiev regime with the latest weapons systems in order to avoid enormous risk to intl civilian aviation & other means of transport in Europe & beyond.



🔗 https://t.co/WsEKGJHZR1 pic.twitter.com/bJwikcmjux