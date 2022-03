Ο ανταποκριτής του Fox News, Μπέντζαμιν Χολ, ο οποίος βρισκόταν τις τελευταίες εβδομάδες στην Ουκρανία για να καλύψει τον πόλεμο, τραυματίστηκε ενώ έκανε ρεπορτάζ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο ανακοίνωσε τη Δευτέρα το αμερικανικό δίκτυο. Έως στιγμής η σοβαρότητα του τραυματισμού του δεν έχει γίνει γνωστή.

«Έχουμε ελάχιστο επίπεδο λεπτομερειών αυτή τη στιγμή, αλλά ο Μπεν νοσηλεύεται και οι ομάδες μας στο έδαφος εργάζονται για να συλλέξουν πρόσθετες πληροφορίες καθώς η κατάσταση ξετυλίγεται γρήγορα», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του Fox News, Σούζαν Σκοτ, σε ένα σημείωμά της προς τους υπαλλήλους.

«Η ασφάλεια ολόκληρης της ομάδας των δημοσιογράφων μας στην Ουκρανία και στις γύρω περιοχές είναι η κορυφαία προτεραιότητά μας και ύψιστης σημασίας», πρόσθεσε ο Σκοτ.

Ο τραυματισμός του Χολ έρχεται μια μέρα μετά τη δολοφονία του Μπρεντ Ρενό, ενός βραβευμένου Αμερικανού δημοσιογράφου στην ουκρανική πόλη Ιρπίν.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αστυνομίας στην περιοχή του Κιέβου, είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις πυροβόλησαν τον Ρενό, προσθέτοντας ότι «οι επιβαίνοντες σκοτώνουν κυνικά ακόμη και δημοσιογράφους διεθνών ΜΜΕ, που προσπαθούν να πουν την αλήθεια για τις φρικαλεότητες του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία».

Ένας άλλος δημοσιογράφος, ο Χουάν Αρετόντο, τραυματίστηκε επίσης την Κυριακή καλύπτοντας τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

