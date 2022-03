Ουκρανοί στρατιώτες ενίσχυσαν την άμυνα γύρω από το Κίεβο σήμερα, σκάβοντας χαρακώματα, κλείνοντας δρόμους και επικοινωνώντας με μονάδες πολιτικής άμυνας, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν τις γύρω περιοχές και επιτέθηκαν σε κοντινές πόλεις και χωριά.

Ενώ οι ένοπλες δυνάμεις και οι πολίτες εθελοντές σκάβουν χαρακώματα, χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να προσπαθούν να εγκαταλείψουν την πόλη των 3,4 εκατομμυρίων, καθώς οι φόβοι για πλήρη επίθεση εξαπλώνονται.

A Russian VDV formation near Kiev Oblast. T-72B tanks, Borisoglebsk 2, 1B119 Rheostat, BTR-D, and BMD-2 vehicles can be seen as part of the convoy.



