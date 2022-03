Καθώς ο πόλεμος μαίνεται στην Ουκρανία, με τη ρωσική πλευρά να εξαπολύει συνεχείς και σφοδρές επιθέσεις, οι πολίτες που έμειναν πίσω ψάχνουν τρόπο διαφυγής.

Χθες, η επιχείρηση απομάκρυνσης των αμάχων αναβλήθηκε, καθώς η ρωσική πλευρά δεν τήρησε την κατάπαυση του πυρός. Σήμερα, θα γίνει εκ νέου προσπάθεια για να εκκενωθεί η Μαριούπολη.

Ωστόσο, υπάρχουν μαρτυρίες πολιτών που αναφέρουν ότι ο ρωσικός στρατός πυροβολεί εναντίον όποιου προσπαθεί να φύγει. Ουκρανοί πολίτες περιέγραψαν στο CNN, τον τρόμο που έζησαν στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τη χώρα. «Έχουμε πολλούς ανθρώπους εδώ που έχουν ανάγκη. Έχουμε καρκινοπαθείς. Παιδιά που χρειάζονται φάρμακα», είπε χαρακτηριστικά πολίτης στο CNN.

Νωρίτερα, βομβαρδίστηκε το σημείο διέλευσης για την εκκένωση αμάχων κοντά στο Κίεβο, σύμφωνα με το CNN.

Οι άμαχοι που προσπαθούσαν να διαφύγουν από την περιοχή Ιρπίν δυτικά του Κιέβου κρύφτηκαν κάτω από μια γέφυρα τρομαγμένοι.

Τον γύρο των social media κάνει η συγκλονιστική φωτογραφία με τους Ουκρανούς πολίτες κάτω από την κατεστραμμένη γέφυρα, εξαιτίας των ρωσικών βομβαρδισμών, καθώς και άλλες φωτογραφίες που προκαλούν δέος.

In Irpin, people are hiding under the ruins of the bridge from air strikes and artillery of the Russian military - photo is spread by Ministry of internal affairs of Ukraine #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/rsghcZupG5