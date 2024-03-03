Συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν 38 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπέλυσε η Ουκρανία στον εναέριο χώρο της χερσονήσου της Κριμαίας, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Νωρίτερα, κυκλοφόρησαν πληροφορίες για αλλεπάλληλες ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή όπου βρίσκεται το λιμάνι Φεαντόσια και ανακοινώθηκε πως επιβλήθηκαν προσωρινά περιορισμοί στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ έκλεισε επίσης μέχρι νεοτέρας το οδικό τμήμα της γέφυρας που συνδέει τη χερσόνησο με την ηπειρωτική Ρωσία, ενημέρωσε η αρχή που διαχειρίζεται τη γέφυρα μέσω Telegram.

Η Ρωσία προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας το 2014, κάτι που δεν αναγνωρίζεται από το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

